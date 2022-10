¿Qué nos espera en el mercado inmobiliario en los próximos meses?

Hablamos con Daniel Rosales, Agente de la propiedad inmobiliaria colegiado y nos pone al corriente de cómo serán los próximos meses en el sector inmobiliario con los cambios que se están produciendo por la crisis económica. Comprar Casa Rosales nos da las claves para comprar o vender una vivienda.





¿El nuevo panorama económico, como afecta al sector inmobiliario?





Esto va por barrios, no afecta homogéneamente a todo el mercado, ya sea local, provincial o en España. Los datos nos revelan, que se aguanta el nivel tanto de transacciones como de precios de las viviendas, pero hay un indicador, muy sintomático, que es la bajada del número de hipotecas, con respecto al mismo periodo del año anterior.





Los precios de la vivienda, ¿Cómo se están comportando estos últimos meses? ¿Seguirán subiendo?





Como he comentado, esto va por barrios, no todas las zonas y todos los inmuebles son iguales. Una de las ventajas de pertenecer a Comprarcasa, es precisamente la recopilación de datos de muchas partes de España, compartiendo información y experiencias. A través de esto, tenemos claro, que las estructuras de las ciudades funcionan a dos niveles.

Están, por un lado, las viviendas que todo el mundo quiere, que se han puesto tan de moda en la post-pandemia, viviendas con terraza, vistas, jardín…este tipo de viviendas vuelan en el mercado, y los precios de esta tipología, están en progresión alcista, en torno al 5% de media, subiendo al año. Y, por otro lado, tenemos los que llamamos “Patitos Feos”, esos inmuebles que cuesta mucho más darle salida en el mercado.

Nos encontramos un mercado a dos velocidades, no puedo decir, que exista un crecimiento medio moderado, sino que, lo que es bueno crece, pero cuidado, ya hay muchas viviendas que cuesta darle salida en el mercado, que no todos los compradores están dispuestos a asumir un determinado nivel de precio.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Estamos asistiendo a la subida de tipos de interés, como afecta a las hipotecas y sobre todo, a la decisión de comprar una vivienda?





Evidentemente esto se ha traducido en un ligero frenazo, si es verdad, que se ha producido el cierre de todas esas hipotecas pendientes, por la subida que ya se anunciaba del Euribor y del crecimiento de tipos de las hipotecas fijas, se han formalizado muchísimas transacciones y se ha liquidado todo lo que estaba pendiente, y coincidiendo con el mes de Agosto, las demandas y las solicitudes de información, y los compradores en su actitud, han bajado sustancialmente y nos ha generado un ajuste en base a la dificultad, que obviamente con la subida de tipos, se encuentran en sus cuotas mensuales, para afrontar los precios actuales, lo cual, y no quiero adelantarme, pero indica que los precios han podido tocar techo.





Con este diagnóstico, ¿Para los que están planteándose vender o comprar, es el momento de hacerlo?





Siguiendo un poco la tónica de la tipología de inmuebles y las zonas, la persona que tiene ilusión por comprar, el que compra un hogar, que no es por inversión, seguirá con esa búsqueda y esa realización de proyecto personal, por tanto, no nos asusta una parada de compradores, porque los bancos, aunque suban los tipos, siguen teniendo financiación y sigue dando financiación. Y los propietarios, aquí si que apuntaría que hay un techo de precio y la típica escalera que se genera, de peldaños a la baja, donde el propietario ambicioso, que quiere vender al máximo precio, como es normal y además se le recomienda, si espera demasiado, le puede costar un disgusto, al ver pasar una oportunidad que no vuelve.

Comprar Casa Rosales, en C/ Cuevas 1, 18600, Motril (Granada) Tfno.: 958 912 690. https://www.comprarcasarosales.com/