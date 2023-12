El Puerto de Motril está preparado para las medidas que propone la Junta frente a la sequía

La Junta de Andalucía propone medidas extraordinarias ante la fuerte sequía que sufre Andalucía. Entre las acciones que anuncia el Presidente Juan Manuel Moreno, es instalar desaladoras y mover el agua a través de los puertos:

Moreno ha anunciado la instalación de desaladoras portátiles en Marbella y la Axarquía de Málaga, así como que se van a "impulsar obras en depuradoras para implantar los ciclos terciarios y obtener agua completamente limpia", a "recuperar y activar pozos y sondeos que ya existen, pero están en desuso", y ha explicado que en los embalses de La Viñuela y Guadarranque se van a instalar "tomas flotantes que nos permitan extraer agua incluso en niveles bajos de almacenamiento".

"Y en los puertos andaluces vamos a instalar tomas de conexión con las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable más cercanas para poder traer barcos cargados con hasta 100.000 metros cúbicos de agua, por si la situación lo requiere", ha avisado también Juanma Moreno para defender a renglón seguido que "no nos resignamos y trabajamos ante el peor de los escenarios posibles", al que ha dicho que ojalá no se llegue.

Ante este anuncio hablamos con el Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, quien nos comenta que el Puerto de Motril está absolutamente preparado para hacer frente a esta situación. "El escenario ideal es que no hubiera que llegar a eso porque todos esperamos que durante este invierno y la próxima primavera tengamos lluvia y se recupere la normalidad, pero en cualquier caso, si finalmente hubiera que recurrir a medidas de este tipo, lógicamente el puerto está preparado para cualquier eventualidad. Tenemos disponibilidad de muelles, tenemos Toda la operativa en funcionamiento, las empresas y el propio puerto no tendría ningún problema en recibir buques con agua, que en definitiva es un granel líquido más y podría transitar por el puerto. No habría ningún problema. El Puerto está perfectamente capacitado y preparado para recibir cualquier tipo de mercancía, incluido esta tan singular como sería el agua", explica el Presidente.