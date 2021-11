El Puerto de Motril asiste en Madrid al Internacional Cruise Summit

Informa la Autoridad Portuaria de Motril, que bajo el título “El presente y el futuro de la industria mundial de cruceros”, se celebra estos días en Madrid el Internacional Cruise Summit, organizado por el grupo CruisesNews Media Group, y al que asiste la Autoridad Portuaria de Motril.

José García Fuentes, en calidad de presidente de Motril y de Suncruise Andalucía, ha señalado que “la cita está sirviendo para tomar contacto con los agentes que intervienen en el sector de los cruceros y conocer las claves para su desarrollo tras la pandemia”. La intención de Motril en esta nueva edición del Cruise Summit es “captar mayor mercado que redunde en el destino de la comarca y la provincia”, según García Fuentes.

En este evento, uno de los de referencia en 2021, se está haciendo un análisis y una descripción general de la industria de los cruceros, como nuevos itinerarios, nuevos puertos base y de tránsito y nuevos proveedores. En el mismo se muestra la “fuerza” y la “resistencia” de la industria de cruceros en todo el mundo, reforzando el compromiso de todas las compañías.

El Internacional Cruise Summit 2021 es la conferencia de cruceros más importante de Europa en la que se reúnen profesionales internacionales de alto nivel de todos los sectores de la industria. Esta organizada por CruisesNews Media Group, una compañía española especializada en promoción, comunicación y marketing nacional e internacional para el sector de los cruceros.

