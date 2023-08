Primero se advierte y luego se retirarán los enseres de playa que no se estén utilizando

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Almuñécar ha iniciado una campaña informativa para retirar de las playas las sombrillas y enseres que se encuentre sin ocupación o abandonados, según ha informado la edil responsable del Área, Lucía González.

González explica que la iniciativa se acordó hace ya unos días. Encargamos la preparación y edición de una pegatinas de aviso que recuerda el Bando Municipal. Ahora hemos decidido aplicar medidas drásticas para acabar con la habitual práctica de los veraneantes de poner la sombrilla a primera hora y dejarla sola toda la mañana, o abandonarla a mediodía para ir a comer y aparecer a las 6 de la tarde” dice la edil sexitana de Playas.









“En principio estamos procediendo a informar y señalar con una pegatina que recuerda el Bando Municipal las sombrillas y enseres abandonados en las playas o sin propietarios que lo estén ocupando o usando, advirtiendo que serán retirados por los empleados.”, dice Lucía González









Para la responsable de playas a esta situación se ha llegado tras el comportamiento de muchos vecinos que realizan reservas de espacios en las playas ofreciendo una imagen que no es normal. La situación no es nueva en nuestro municipio pero los abusos no se pueden, ni deben consentir porque hay playa para acoger a todos…” , señala Lucía González.





