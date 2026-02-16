El Carnaval inunda Lugo de música y color con un programa repleto de actividades

Lugo se ha sumergido de lleno en la celebración de su Entroido con un programa de actividades que, según el edil de Infraestructuras Urbanas, Alexandre Penas, sitúa la oferta cultural de la ciudad a un “nivel altísimo”. El objetivo va más allá de un simple concurso de disfraces, buscando que la gente “disfrute de la calle”, con una respuesta ciudadana que demuestra que cada vez se vive “con más alegría”.

Una programación para todos los públicos

Las celebraciones arrancaron oficialmente el pasado viernes con el pregón del artista José Blázquez en la Plaza Mayor. Desde entonces, el casco histórico se ha llenado de vida con actuaciones por la mañana, tarde y noche, diseñadas para animar a vecinos y visitantes a participar activamente en la fiesta.

No es solo un concurso de disfraces, es animar a que la gente disfrute de la calle" Alexandre Penas Edil de Infraestructuras Urbanas

El Martes de Entroido, considerado el día grande, acogerá el tradicional concurso de disfraces junto a más actuaciones musicales. El punto final lo pondrá el miércoles el Entierro de la Sardina, que se celebrará a las ocho de la tarde y estará acompañado durante toda la jornada por espectáculos de malabares, circo, orquestas y grupos de Lugo y de fuera.

Un concejal vestido de eclipse

Como anécdota, el propio concejal Alexandre Penas y su grupo se sumaron a la fiesta inaugural, celebrada el pasdo viernes, disfrazados de eclipse. Según explicó, la elección del disfraz buscaba promocionar el eclipse total de sol que se podrá ver en Galicia el 12 de agosto de 2026, un evento astronómico que calificó como una oportunidad única. “Es la única oportunidad que tuvimos y que vamos a tener”, afirmó.