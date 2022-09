El presidente de la Cámara de Comercio de Motril analiza como fue la reivindicación en Madrid

El presidente de la cámara de Comercio de Motril y Julio Rodriguez nos cuenta cómo fue ayer la jornada que vivió la plataforma por las infraestructuras de la costa tropical en Madrid.

Recordamos que fueron hasta el congreso de los diputados para reunirse con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios con representación en esta provincia.



Al final se pudieron reunir con Partido Popular, Partido Socialista y Vox. La sensación que trae julio de estas reuniones es positiva, todos conocen nuestra situación y prometieron que harán lo que esté en sus manos para que se puedan cumplir nuestros objetivos y realizar estas infraestructuras.

Con respecto a las canalizaciones de Rules Julio nos dice qué que “hay dos desglosados que están ya arrancando, cada uno con su proceso, como son el nueve y el tres. Pero había un compromiso del Gobierno, del secretario de Estado, Hugo Morán, para licitar los proyectos de los otros nueve, que para nosotros es una cosa fundamental, porque con ese documento nosotros ya podemos aspirar a que la obra continue sin tener que estar a expensas de volver a convencer al gobierno siguiente. El tema de los nueve desglosados es muy importante y también la financiación de esos proyectos y yo tengo la confianza de que quedan todavía tres meses de este año y hay tiempo para que esa promesa se materialice “.

Otro asunto importantísimo es la ejecución de las defensas del litoral. “ Parece ser que el espigón que se encuentra más avanzado es el de Playa Granada Y probablemente veamos como empieza su construcción el año que viene, pero vamos a estar muy pendientes de ese asunto y en cuanto al resto, hay que seguir presionando para que sean una realidad lo antes posible “ nos dice el presidente de la Cámara.

Julio también nos recuerda que el ferrocarril es fundamental para nuestro desarrollo sobre todo el portuario. No podemos ser el único puerto de España sin conexión ferroviaria y tenemos que ser igual, por ejemplo, con provincias como Murcia y Asturias, “ Que tienen Cartagena y Gijón tren con su capital desde hace más de 100 años. Pero aquí tenemos como una especie de agujero negro y desde la sociedad civil no estamos dispuestos a seguir soportándolo “.



Con respecto a las promesas de que estos proyectos están en la agenda para incorporarse a los presupuestos del año que viene, según aseguraba el Partido Socialista, nos dice Julio que “Yo me creo lo que me dicen pero conviene venderlo dentro de unos días cuando sea que esté”.

La plataforma para las infraestructuras continúa con su estrategia y hay prevista una macro manifestación el próximo 27 de octubre por la tarde en Motril “ es un día importante para nosotros y para toda la sociedad. Espero que haya una buena respuesta y es la munición que tenemos que darle a nuestros políticos para que las personas que tienen que tomar Una decisión, se den cuenta de la importancia que tiene el que lo hagan y los perjuicios que tiene que no lo hagan. Estamos ante un año electoral que tiene dos citas y estas son las cosas que hay que valorar a la hora de poder cada uno ejercer su derecho al voto “ termina diciendo Julio Rodríguez.