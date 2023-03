“En política, como en la vida, no todo vale”, le dice la alcaldesa de Salobreña a Macarena Olona

Informa el Ayuntamient ode Salobreña, que la alcaldesa M” Eugenia Rufino, ha explicado la notificación del auto de sobreseimiento provisional de la denuncia que le interpuso Macarena Olona, en su día candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, por prevaricación.

Tras el relato de los acontecimientos desde el momento que la señora Olona solicitó el empadronamiento en Salobreña hasta el día de hoy, la regidora ha mantenido el silencio a la espera de esta resolución que pone fin al “ esperpento, al circo mediático, que llevó a cabo Macarena Olona utilizando un empadronamiento falso y a mi pueblo con fines electorales”

Un periodo, ha relatado la alcaldesa, “en el que se han sobrepasado todos los límites, ya que ni en la vida ni en la política todo vale, y en este caso se han sucedido los ataques personales y amenazas a mí y a mi familia”.

La regidora ha querido con esta rueda de prensa cerrar este capítulo de su mandato y no va a emprender ninguna acción legal contra la señora Olona, “a pesar de que interpuso una denuncia a sabiendas de que no habían comisión de delito y eso también es perseguible por la justicia”, “ya que no voy contribuir a este circo y darle un altavoz a una persona a la que las urnas ya le dijeron claramente lo que los ciudadanos opinaban”.

Por último Rufino ha aclarado que nunca ha sido investigada por ningún delito, tal como afirmó la señora Olona diciendo que tenía “cara de imputada”, ya que tan sólo han sido diligencias previas y que la fiscalía ha entendido que no había delito ni de prevaricación ni de atentado contra los derechos electorales de Macarena Olona.