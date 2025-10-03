Paula Spa, en COPE: "La agricultura para el ciudadano sigue siendo un trabajo poco tecnificado y es todo lo contrario"

La empresa hortofrutícola de la Costa Tropical de Granada, Campos de Granada SAT, especializada en la producción y comercialización de tomates cherry, pimientos y pepinos de distintas variedades, cierra su participación en Fruit Attraction 2025 con un balance muy positivo.

Durante tres días, el recinto ferial de IFEMA Madrid se ha convertido en un punto de encuentro esencial para reforzar alianzas con clientes y proveedores, introducir nuevas variedades y ponernos al día de las tendencias de formatos y consumo en el sector hortofrutícola.

Además de las reuniones comerciales, Campos de Granada SAT ha participado activamente en otras actividades de la feria, como el showcooking celebrado en el espacio Gusto del Sur de la Junta de Andalucía.

La feria ha supuesto una oportunidad clave para consolidar la presente campaña, mostrar la frescura y calidad que nos caracteriza, y seguir avanzando en nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia.

Desde Campos de Granada SAT queremos agradecer a todos los clientes, proveedores y visitantes que nos han acompañado en esta edición. Seguiremos trabajando para llevar lo mejor de la Costa Tropical de Granada a los mercados nacionales e internacionales.