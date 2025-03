Motril reivindica un futuro sin terrorismo en el 11M

El Ayuntamiento de Motril ha sido testigo principal esta mañana del acto celebrado en memoria de las víctimas del terrorismo con motivo de la celebración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y coincidiendo con el vigesimoprimer aniversario de los atentados terroristas ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004. Este acto ha contado con la presencia de la primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, acompañada por el representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Jerónimo, conducido por el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José Peña, y con miembros del Gobierno y la corporación municipal, así como diversas autoridades civiles y militares.

Este acto inicialmente se iba a realizar en el Monolito a las Víctimas del Terrorismo, situado junto al Colegio Francisco Mejías de Motril, pero debido a las condiciones climatológicas adversas de lluvias presentes, no solo en la ciudad, sino en gran parte de Andalucía y España, este importante acto homenaje se ha trasladado al hall del Ayuntamiento. Una vez finalizado este acto, los principales representantes institucionales han acudido en solitario al monolito para realizar una ofrenda floral en memoria a todas las víctimas.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha rememorado como “hoy nos reunimos nuevamente para recordar y honrar a las víctimas del terrorismo, en el vigésimo primer aniversario de aquel fatídico atentado que arrebató la vida a 192 personas e hirió a más de 2.000”, en un reconocimiento al recuerdo de aquellas víctimas pues “se lo debemos a sus familias, a sus amigos y a los ciudadanos, e incluso a nosotros mismos como sociedad y es que la paz es un pilar fundamental que debemos proteger y forta-lecer. Recordar nuestra historia es parte del compromiso con un futuro mejor”.

“Estos actos de violencia sin sentido nos han marcado con cicatrices imborrables. En este día, rendimos homenaje no solo a las víctimas inocentes que perdieron sus vidas, sino también a sus familias, cuyo sufrimiento no puede medirse con palabras por lo que es esencial que, como sociedad, mantengamos viva la memoria de todos los que fueron golpeados por esta tragedia. No podemos permitir que el tiempo borre el recuerdo de lo ocurrido” ha aseverado la primera edil municipal.

El representante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Joaquín Jerónimo, ha narrado como “para mí es un orgullo y un honor poder ser la voz de las víctimas”, en una jornada de especial recuerdo pues “hoy estamos aquí para conmemorar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y, sin duda, para recordar con especial cariño a las 191 víctimas que fueron vilmente asesinadas hoy hace 21 años en Madrid”, en unos atentados que “dejaron una profunda huella, no solo en las víctimas directas, sino también en la conciencia colectiva de la sociedad”.

Motril reivindica un futuro sin terrorismo en el 11M

“Lo que parecía un día como cualquier otro se convirtió en un recordatorio brutal de lo vulnerable que puede ser la vida y la sensación de inseguridad que se adueñó de las personas fue muy profunda porque sentíamos que nadie estaba a salvo, sin embargo, de esta tragedia también surgieron gestos de solidaridad, de apoyo mutuo, de una sociedad que se unió frente al horror. Trabajamos por las víctimas del terrorismo y llevamos haciéndolo desde hace más de 40 años y no duden que lo seguiremos haciendo ya que la tragedia nos recuerda lo esencial, valorar lo que tenemos, cuidar a los nuestros y nunca dar nada por sentado” ha reclamado Joaquín Jerónimo, rememorando como “hoy más que nunca, el recuerdo del 11M sigue siendo una llamada a la reflexión”, caracterizada por “nuestra capacidad de aprender del pasado y construir un futuro en el que la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia prevalezcan”.

García Chamorro ha querido finalizar su intervención exclamando como “aunque hoy sea un día de tristeza, también debe ser un día para construir ese presente y ese futuro, un futuro donde el terrorismo y la violencia no tengan cabida”, algo que debe sellarse con el firme compromiso de “seguir trabajando juntos para forjar un futuro basado en la paz y la tolerancia en el que construyamos una sociedad en la que la diversidad sea un motivo de celebración y el diálogo la única herramienta de entendimiento”.