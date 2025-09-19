Maxi Prados en COPE: "Es un poco triste que tus representantes políticos no reconozcan las necesidades que hay en esta comarca"

"Seguimos estancados y por muchos esfuerzos que hacemos desde la Comunidad General de Regantes Bajo Guadalfeo, pues la verdad es que la cosa la vemos bastante oscura. Es cierto que mantuvimos una reunión con el Subdelegado del Gobierno hace un par de días en Granada, al que le trasladamos las propuestas que llevábamos para desatascar el desglosado tres y una de ellas era formar una mesa donde se sentaran las dos administraciones y la comunidad, con el objeto de que, de una vez por todas, dejen las administraciones de tirarse valones fuera e intentar desatascar la situación que bastante jodida está, a lo que nos contestó, que en principio, intentáramos hablar con ACUAES, por si había alguna solución. Hemos pedido una cita, nos lo han dado, pero vemos la situación un poco oscura, porque también le quisimos expresar que el ministerio de Agricultura estaba haciendo obras al 50 % de costes con los agricultores, a lo que él nos dijo que el traslado de un ministerio a otro iba a paralizar la obra y le contestamos evidentemente, que más paralizada que está no creo que se paralice", Así nos cuenta Maxi Prados, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, como sigue la situación buscando financiación para el desglosado 3 de Rules que llevaría agua al campo.

La comunidad tiene claro que no puede hundir la vida de los Regantes con una cuantía económica que es imposible de pagar anualmente, así que creen que ya que es un despropósito total que hayan perdido los fondos europeos por dejadez de la Administración Central, se podría crear una línea de ayudas para poder desarrollar este desglosado tres, pero no hay muchas esperanzas en que esto se atienda.

También hay que tener en cuenta que para desarrollar los desglosados tres y cuatro, hay que hacer previamente otros dos más pequeños que serían el uno y el dos en la presa de Beznar, así que, con tanto coste, es imposible poder hacerse cargo de ello, "esto es ruinoso si no se tiene ningún tipo de ayuda o subvención y vamos a continuar como estamos ahora mismo y no es lo que se había prometido antes de la elecciones". También nos dice Maxi, que "es un poco triste que tus representantes políticos no reconozcan las necesidades que hay en esta comarca, en la Costa Tropical. Yo pienso que es una dejadez absoluta y a veces ocupan sillones solo por ocupar el sillón, cuando en realidad lo que hay que hacer es trabajar por los votantes que lo han puesto y por el beneficio o el progreso de la costa tropical", nos confiesa el presidente.

Esta situación que continúa siendo dramática, los Regantes van a llevar sus protestas hasta la próxima feria de agricultura, Fruit Attraction, en Madrid y lo van a hacer llevando almanaques de mesa donde ponga "Beznar-Rules ya" y que colocarán en todas las mesas de las Alhóndigas, cooperativas y almacenes de la costa en señal de protesta "a ver si así nos hacen más caso", nos comenta Maxi Prados, pero al final habrá que manifestar la protesta en la calle.