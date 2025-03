Maxi Prados en COPE: "No lo vamos a permitir de ninguna manera"

Maxi Prados, Presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, no sale de su asombro. La sorpresa de esta semana llega con el borrador que les ha remitido ACUAES, referente a la financiación del desglosado Nº 3 de Rules: "Ha sido una sorpresa por nuestra parte, porque en ningún momento en las reuniones mantenidas en Madrid, tanto con el Ministerio como con Acuaes, que al final es quien se va a encargar de la financiación de la obra y también el que nos ha pasado el borrador, se dijo en ningún momento que era necesario un aval antes de empezar la obra y entonces en un apartado del borrador, que insisto que es un borrador y espero que esto se arregle de alguna forma, que lo más rápido sería quitarlo, nos encontramos que nos piden un aval de casi 8 millones de euros“, nos explica Maxi.

Estamos hablando prácticamente de dos sorpresas, primero, porque las comunidades de Regantes no tienen bienes, así que pedir un aval es prácticamente imposible, y en segundo lugar y algo que tampoco se está cumpliendo, es que se acordó que el regante comenzaría a pagar cuando esté terminada la obra.

"No lo vemos de ninguna forma. No estamos de acuerdo y si es verdad que estamos un poco enfadados" nos confiesa el presidente de los Regantes, que también espera que como esto es un borrador, tiene que haber una negociación y que retiren este apartado que no se había hablado previamente.

Para la comunidad General de Regantes esto es dejarles el balón en su tejado "y de nosotros no se va a reír nadie" nos dice su presidente. "Que por lo menos con ese balón podamos jugar juntos, no que solo jueguen unos y los demás nos quedemos a dos velas. No lo vamos a permitir de ninguna forma". Maxi también nos decía que ya han solicitado una reunión para sentarse a solucionar esto lo antes posible.

Los Regantes también se hacen una pregunta "¿así queremos acelerar las canalizaciones de Rules tan necesarias o es una forma de decir, lo tienes, pero no lo tienes?"

Se espera que esta obra, de extrema necesidad, se retrase lo menos posible.