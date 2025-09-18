Luisa García Chamorro en COPE: "En unas semanas se pedirá la licencia para un nuevo hotel en Playa Granada"

Hablamos del desarrollo hotelero en Motril que tanto trabajo está costando poner en marcha como nos explica la alcaldesa Luisa García Chamorro.

El Hotel ciudad que está vinculado con el desarrollo del MOT 8, junto al Parque de los Pueblos de América, que está falta de un par de informes de la junta de Andalucía para empezar ya su desarrollo para la construcción de más de 700 viviendas con un 30 % de VPO, nos dice la alcaldesa que "yo calculo que si todo va bien, en el primer trimestre de 2026 se ponga la primera piedra del Hotel Ciudad", del que recordamos que contará con una parcela de unos 4.000 metros cuadrados y desarrollará un proyecto con más de 150 habitaciones, salones de eventos y bar restaurante, estando previsto que tenga una categoría de 4 estrellas.

Por otra parte, en unas semanas, se pedirá la licencia de obras para hacer un nuevo Hotel en Playa Granada, de Hoteles Victoria, ubicado en Avenida Rector Zaragoza y que albergará un gran Hotel con 160 habitaciones, sobre una parcela de 125.000 m² e iniciando las obras en los primeros meses de 2026.

También el Ayuntamiento de Motril vendió un solar en Playa Granada para uso hotelero y ya se está limpiando esa parcela para hacer las catas y los estudios topográficos, por lo que hay intención de comenzar a construir esta instalación.

Y en noviembre también comienza la ampliación de habitaciones del Hotel impressive .

El Hotel Rural de Minasierra ya tiene licencia y está apunto de abrir.

Explanadas

"Para Navidad tienen que estar terminadan las Explanadas", dice Luisa que entiende las molestias por las que los vecinos están pasando y hay que minimizar los perjuicios de esta obra, pero va a quedar "espectacular", nos dice. Esta obra es grande porque había mucho que hacer, no había ni saneamiento… "Va a quedar un diseño chulo", afirma la alcaldesa de Motril.