Los pescadores motrileños no están de acuerdo con que se instale en nuestro litoral un polígono eólico

El último consejo de ministros celebrado esta misma semana, decidió el pasado martes 28 de febrero, cuales serán los territorios en los que se podrán instalar parques eólicos marinos. El gobierno aprobó los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) relativas a las cinco demarcaciones marinas españolas, entre las que se encuentra la nuestra que es la de Alborán. Hablamos de una superficie de 688 km que iría desde Calahonda hasta el límite con la provincia de Almería en lo que se refiere a la provincia de Granada.



Hemos preguntado a nuestros pescadores como les afecta esto y hemos hablado con Ignacio López, Patrón Mayor de la cofradía de pescadores de Motril, que nos decía "no estamos de acuerdo con el polígono, sobre todo, porque va a restar parte de nuestro caladero, porque tenemos una provincia muy pequeña donde movernos y porque nuestra provincia también está ya afectada por la Rugulopterix y también nos resta caladeros. Si perdemos caladeros por el área cercana al litoral y perdemos caladeros en algo más de profundidad, pues al final nos vamos a tener que ir a otras provincias a pescar con el perjuicio que eso conlleva, porque nos va a costar mucho más en inversión salir a pescar de lo que nos está costando ahora”, nos dice Ignacio.

También considera que "la parte de fuera del polígono está bien, la parte de tierra a mi me da que pensar que si pueden poner aerogeneradores en 1.000 m de profundidad, pues que lo hagan ahí, donde no podemos pescar los barcos y ya está. El arrastre puede ir entre 50 m y 1000 m, bueno pues que lo hagan a partir de los 1.000 m que tienen espacio".



Otra duda que plantea el patrón mayor de los pescadores, es que "si se estudia el rango del viento en el año, yo creo que la productividad sería superior en otras zonas a la que hay en esta costa. ¿Por qué pensaron en esta costa? Yo pensando un poco con maldad pienso que es que como en Motril se ha reducido mucho la flota, habría poco ruido a nivel social y eso es lo que a mí me pone a pensar en que no se han atrevido en otros puntos del litoral, donde hay más embarcaciones, se han atrevido aquí. Cerca del estrecho y cerca del Cabo de Gata es donde sería más rentable, que no te digo que se lo pongan allí a mis compañeros, pero el pensamiento es ¿por qué aquí?".



Ignacio, entiende que hay que buscar un tipo de energía limpia, lo cual no quiere decir que este tipo de energía no tenga impacto en el medio ambiente, que lo tiene, lo que pasa que han decidido en la agenda 20- 30 que eso es lo que hay, igual que han decidido otras cosas y ellos van para adelante porque es su hoja de ruta y les importa un pepino, la gente que vivimos del mar, o la gente que quiere alimentarse con alimentos saludables" nos expone clarísimamente.



A partir de ahora se reunirán con las federaciones para ver si se abre la puerta del ministerio y se puede hacer algo al respecto, a pesar de que ya es una zona que se ha autorizado y es un paso en firme.

Algo que también denuncia el Patrón Mayor es que a pesar de que el Ministerio se reúna con el sector pesquero, luego no les tienen absolutamente en cuenta, ya que gobiernan con decretos leyes, sin debate y sin tener en cuenta la opinión del sector, a pesar de que se reúna con él, "se actúa con nocturnidad y alevosía, porque no se lleva al parlamento a que haya un debate, sino que se saca por decreto ley y nos quedamos tan a gusto" sentencia Ignacio.









Nota del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico





El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), relativos a las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Se trata de un instrumento estratégico transversal que permite un aprovechamiento óptimo del espacio marítimo, reduciendo conflictos y potenciando coexistencias y sinergias, que se realiza por primera vez en nuestro país. Los POEM deben garantizar la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables, incluidos los protegidos por normativa autonómica, nacional o supranacional. Son un instrumento de planificación que se renueva cada seis años, por lo que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027.

La ordenación del espacio marítimo permite analizar y organizar las actividades humanas en las zonas marinas. En el contexto de la Política Marítima Integrada de la UE, surge la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo. En España esta Directiva se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico como un desarrollo reglamentario de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino (el Real Decreto 363/2017, de 8 de abril, por el que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo).

Los POEM deben servir para garantizar la sostenibilidad de las actividades humanas en el mar y, al mismo tiempo, facilitar el desarrollo de los sectores marítimos y la consecución de los objetivos que dichos sectores se han fijado, con especial atención a aquellos establecidos para cumplir los compromisos del Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París, la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE y la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad a 2030, entre otros.

ZONAS DE USO PRIORITARIO Y ZONAS DE ALTO POTENCIAL

En el proceso de elaboración de los POEM se han identificado un conjunto de Zonas de Uso Prioritario (ZUP) para actividades de interés general y otras Zonas de Alto Potencial (ZAP) donde priman las actividades sectoriales que requieren ocupación específica y su potencial uso en tiempos futuros.

Las ZUP comprenden la protección de la biodiversidad; los yacimientos de áridos destinados a la protección costera ambientalmente evaluados; la protección del patrimonio cultural; la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i); la defensa nacional y la seguridad en la navegación.

Las ZAP, por su parte, se refieren a la conservación de la biodiversidad; los yacimientos de áridos que podrían destinarse a la protección costera; la I+D+i; la actividad portuaria; el desarrollo de la energía eólica marina y la acuicultura marina.

En cada una de estas zonas se establecen disposiciones para facilitar la coexistencia del uso prioritario o de alto potencial con otros usos y actividades. Esta ordenación se ha realizado a partir de criterios de coexistencia sostenible, criterios para la integración de las interacciones tierra-mar, y otros.

PROCESO DE ELABORACIÓN

En el proceso de elaboración de los POEM se ha usado toda la información generada por las estrategias marinas de España y se ha aplicado un enfoque ecosistémico, mediante el cual no se compromete la consecución del buen estado ambiental del medio marino.

El trabajo se ha basado en la mejor evidencia científica disponible gracias al trabajo de los equipos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC, del Ministerio de Ciencia e Innovación) y del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).

La aprobación de estos planes ha precisado un amplio proceso de coordinación interadministrativa, en colaboración con todos los ministerios, así como con otras administraciones, en especial las comunidades autónomas. De igual modo, se ha fomentado la amplia participación de los agentes interesados y de la sociedad civil, mediante procesos de participación y consultas públicas.

El sector pesquero ha estado presente en todo el proceso de elaboración de los planes. Se han mantenido reuniones de alto nivel y técnicas e incluso se asistió a jornadas convocadas por el sector. Además, se abrió un canal de comunicación continuo y la información recibida se analizó conjuntamente con el MAPA y el IEO.

Los planes de ordenación del espacio marítimo se han sometido a evaluación ambiental estratégica, conforme a lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Esta evaluación ha concluido mediante la Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración ambiental estratégica del proyecto de los planes de ordenación del espacio marítimo, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de diciembre de 2022.

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

La información geográfica utilizada y generada en los POEM se puede consultar, a la escala y precisión adecuadas, en el sistema de información INFOMAR, que además aglutina el conjunto de información generada por las administraciones públicas, en el ámbito de la aplicación de las directivas europeas con incidencia en el medio marino: http://www.infomar.miteco.es/visor.html.