Los empresarios de la Costa Granadina se oponen frontalmente a la reforma del Régimen Especial de Autónomos

El presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical de Granada, Jerónimo Salcedo, ha sido tajante ante la reforma del Régimen Especial de Autónomos que el Gobierno de España pretende implantar en breve y a lal que se oponen frontalmente. "Sería un auténtico desastre para el sector de los autónomos, como la hostelería y los comercios, que ya están sufriendo un importante varapalo" dice el presidente que recuerda que esta medida perjudica al 90% de autónomos para beneficiar sólo a un 10%.

Vídeo





"El gobierno a perdido el norte"

"Creo que tenemos una segunda pandemia que es las decisiones que toman las personas que forman el gobierno", dice Salcedo quien también cree "el gobierno a perdido el norte en este aspecto". Vamos a entrar en una economía sumergida en vez de encaminarnos a un tejido empresarial fuerte y la creación de empleo.

Se va a hacer con la subida de impuestos todo lo contrario que se hace por ejemplo en Alemania y no hay nada mas que ver los datos para darse cuenta de quién se está equivocando.

Piden al gobierno que rectifique y que no ponga en marcha esta reforma, en un sector que arroja cifras como que 323.000 autónomos ya han cesado su actividad.





COMUNICADO DE AECOST

El presidente AECOST, Jerónimo Salcedo, ha comparecido en rueda de prensa ante los medios para denunciar la reforma del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) que ha anunciado el Gobierno, que pretende que las cotizaciones de los trabajadores autónomos se calculen por tramos de ingresos reales.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si dejamos atrás 2020 como el año del mayor desastre económico para los trabajadores autónomos a causa de la pandemia y la crisis sanitaria, 2021 no se inició con mejores expectativas para los más de 3 millones de autónomos en España, a los que pretendía aplicar una subida de los tipos de cotización del 0,3%, aumentado la cuota mínima a 289€ y la máxima a 1.245,45€, que gracias a la presión del sector se consiguió un retraso de la aplicación al mes de junio de este año.





Pero es que lo que ha planteado recientemente el Ministro de Seguridad Social, viene a ser “la debacle económica para los autónomos”, en palabras del presidente de AECOST, quien a manifestado que “a los trabajadores autónomos se les avecina un calvario impositivo si la reforma del sistema de cotización se lleva a cabo como ha anunciado el gobierno”.





“No sólo se abandonó a las empresas y a los autónomos al inicio de la crisis y del confinamiento, con la única salvedad de los ERTE, donde en vez de plantear medidas para la continuidad de la actividad empresarial, se ofrecía posibilidad de aumentar el endeudamiento de las empresas a través de los ICO”, señala Salcedo.





Para el caso de la hostelería y comercio, sectores que aglutinan el mayor número de autónomos, “después de un año de bajar y subir las persianas semana sí y semana no, por las limitaciones de horarios, cierres a lo no esencial, y limitaciones a la movilidad, el gobierno prepara un nuevo sablazo a estos pequeños empresarios, que no quieren otra cosa que trabajar y dar trabajo”, afirma Salcedo.





“Con este nuevo planteamiento, el ejecutivo plantea 13 tramos de ingreso, donde por ejemplo, pasan a pagar más los que menos facturan, condición que minará el emprendimiento y el autoempleo, especialmente para los jóvenes. Un trabajador autónomo con rendimiento neto de 4.083€ al mes, pagará, se llevaría a su casa 2.088€, un 51,12% lo habrá destinado a impuestos. A esto hay que añadirle la subida de la luz, el impuesto al diésel, combustible de los autónomos; el aumento del IVA en bebidas azucaradas o el impuesto a los plásticos, que afecta principalmente a la alimentación y la hostelería; la eliminación de las bonificaciones de los planes de pensiones privados; la posible eliminación de la deducción por tributación conjunta en el IRPF; la subida del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre las primas de seguros, la tasa Tobin, la tasa Google, la implantación de un peaje para circular por autovías y carreteras... , etc. Un auténtico sinsentido”. Ha manifestado Jerónimo Salcedo.





“Debemos dejar clara nuestra posición en este asunto también desde la Costa Tropical, pues sectores como el comercio, el turismo y la hostelería han sido especialmente golpeados en nuestra comarca. Sabemos que desde las Asociaciones Nacionales de Autónomos, ATA, CEPYME y CEOE, se trabaja para instar al gobierno a dar un paso atrás en esta planteamiento, y desde AECOST queremos brindar nuestro apoyo y máxima colaboración haciendo visible nuestra queja y conseguir revertir una situación económica como la vivida en los últimos meses”, asegura Salcedo