Las playas de Motril y Salobreña arrancan con algunas dificultades la temporada de verano

Es incomprensible que para dos meses de temporada alta tan solo que tenemos en la Costa Tropical, se de lugar a que a mediados de julio no se esté prestando el servicio de hamacas y de actividades náuticas en la Playa de Salobreña o que en Motril no estén instalados todos los servicios por el retraso en unas obras de Costas en la Playa de poniente.

El presidente de la Asociación de Chiringuitos pone de manifiesto el malestar en el sector hostelero de playa y por los empresarios que a estas alturas de verano no han empezado a funcionar, con el consiguiente perjuicio al perder unos días muy importantes para sus negocios.

Francisco Trujillo lamenta que la lentitud y complicación en las tramitaciones administrativas provoquen que a mediados de julio haya playas sin equipamientos básicos.

Las hamacas, sombrillas y otros elementos esenciales en verano aún están sin poner en municipios como Salobreña y Motril “y eso ni se debe permitir ni puede volver a suceder”.

Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical ha salido al paso para aclarar y opinar sobre algunos asuntos relacionados con algunas playas de la Costa Tropical, “dando una prensa negativa a nuestra costa que es inadmisible en las fechas en las que estamos”, señala.

Después de un buen balance turístico en el mes de junio y de que el sector empresarial demostrara estar sobradamente preparado para afrontar un buen verano, “que puede ser el de la salida de la crisis y el del punto y aparte”, el presidente del colectivo de los empresarios de playas lamenta lo que está pasando en playas como las de Motril y Salobreña.

“En el caso de Motril hablamos de unas obras que Costas empezó hace tiempo y que es muy importante para la playa de Motril, va mal de tiempo, hasta el punto de que a mediados de julio no se han podido instalar los equipamientos”.

En el caso de Salobreña el problema es diferente ya que aún no se han podido instalar las sombrillas y hamacas. “Eso es aún más sangrante porque depende de trámites administrativos. Que por la lentitud de la burocracia se estén retrasando tanto las instalaciones de los equipamientos de playas es un error que no se puede volver a repetir porque Salobreña siempre ha tenido todo a punto en tiempo y forma. Pero no ha sido así y tendremos que valorar ese error a posteriori”.

Esto debe servir para reflexionar y para que no vuelva a ocurrir más, afirma. “Estamos viendo que año tras año alguna playa de la costa tropical sufre este u otro problema y tenemos que intentar sentarnos después de este verano con los responsables de la Dirección General de Costas, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos del litoral para hacer balance y estudiar lo que no se ha hecho bien para que no vuelva a suceder, estableciendo una fecha tope para actuar en las playas y que nunca sobrepasen San Juan que es un poco el inicio de nuestra temporada”.

Si queremos ser un destino maduro “tenemos que actuar como tal. Esto en otras cosas es impensable porque prima ante todo la prestación de servicios a los turistas y vecinos y con mucha previsión y antelación ya tienen todo punto”.

Para el presidente de la Asociación de Chiringuitos este será un buen verano “pero podría ser mejor si no fuera por el alto coste de los productos básicos que utilizamos, por el incremento del coste de la luz y el gas, y por el encarecimiento de todo a nivel general con precios que se han duplicado como es el caso del aceite. Podemos tener más turistas pero nuestra cuenta de resultados puede que sea la peor de los últimos años”.

Por último, desde este colectivo empresarial esperan que gracias a nuestra climatología “podamos romper la estacionalidad y estar más meses al año abierto y con los servicios municipales y mancomunados operativos. Esto es vital y solo si comprendemos esto podremos superar esta crisis y dejar de ser un destino estacional de verano”