La Junta Electoral de Zona archiva las denuncias contra el candidato del PP de Almuñécar

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha informado de que la Junta Electoral de Zona ha archivado todas y cada una de las 5 denuncias presentadas por la oposición andalucista, en las que acusaban de ‘tramposo’ a Juanjo Ruiz Joya, por, según la oposición, usar el Ayuntamiento de Almuñécar y su cargo de alcalde con fines electorales, argumentado en el informe, que ha trasladado la Junta Electoral al Ayuntamiento de Almuñécar, que el alcalde, Juan José Ruiz Joya, ha cumplido con la legislación electoral al usar sus perfiles en redes sociales como ‘Juanjo.Alcalde’, ya que precisamente ostenta ese cargo.

“Ha llegado al punto que hasta han pretendido borrarme en las redes sociales para que no pudiera dar mi opinión sobre los asuntos municipales o trasladar al gestión que estaba haciendo a los vecinos a los cuales me debo”, ha lamentado el primer edil, que ha manifestado que “al final, es la misma Junta Electoral de Zona la que me dice que puedo utilizar perfectamente mis perfiles de Juanjo Alcalde, porque soy el alcalde de Almuñécar y La Herradura, por mucho que les pese”.

El regidor sexitano ha aclarado que “yo seguiré haciendo mi trabajo y espero que los ciudadanos se den cuenta de la forma que hacer política que tienen unos y la manera de gobernar que tenemos otros”.

Ruiz Joya también ha mostrado los informes, tanto de la Subdelegación del Gobierno como de la Policía Nacional, con respecto a la denuncia presentada por los sindicatos policiales CSIF y UGT, en los que acusaban al alcalde de usurpación de funciones, prevaricación y malversación, por contratar a una empresa de seguridad privada, para informar a los conductores del tráfico durante la celebración de la cabalgata de Reyes Magos y la Semana Santa, en el que coinciden, ambos informes, de que no se ha producido ninguno de esos delitos y que el alcalde y el Ayuntamiento de Almuñécar cumplieron la ley.

Los hechos tuvieron lugar durante la celebración de la cabalgata de Reyes Magos y la Semana Santa, donde se produjeron tantas bajas médicas de policías locales a la vez y durante la celebración de estos eventos, “que hacía imposible mantener la seguridad en las calles, sin policías, y nos vimos obligados a contratar una empresa de seguridad privada, que informara a los conductores de las calles que permanecerían cortadas temporalmente durante los desfiles”.

El alcalde de Almuñécar ha declarado que “los informes vienen a ratificar que lo que hicimos estuvo bien hecho y aunque tenga su recorrido judicial, los informes avalan nuestra actuación, en la que velamos por la seguridad de los ciudadanos y los muchos turistas que nos visitaban”.

Para finalizar Ruiz Joya ha hecho un llamamiento tanto al candidato de Convergencia Andaluza como a la candidata del Partido Socialista, que inundaron las redes sociales con estas denuncias para que “dejen de empañar el nombre de la ciudad de Almuñécar y dejen de difamar”. El alcalde sexitano ha pedido a ambos candidatos que “dejen la política sucia y del enfrentamiento, que he tenido que soportar estas últimas semanas, con denuncias en las que ley y la justicia, como no podía ser de otra manera, nos ha vuelto a dar la razón”.

Ruiz Joya, visiblemente emocionado, ha apostillado que “llegue a la política hace 12 años con las manos limpias y me iré, cuando los ciudadanos lo decidan, pero también con las manos limpias”





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado