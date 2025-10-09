Jose Luis Escudero, en COPE: "El mercado inmobiliario en Motril está polarizado entre lo que se oferta y lo que realmente se vende"

El asesor inmobiliario, José Luis Escudero, ha analizado en Cope Motril la situación actual del mercado de la vivienda en la ciudad, que considera muy polarizada.

Distingue entre un “mercado rojo”, con viviendas sobrevaloradas que no se venden, y un “mercado azul”, donde están las propiedades ajustadas a precio real, que sí encuentran comprador.

Escudero señala que, aunque los portales muestran muchas viviendas, solo una minoría está realmente en condiciones de venta.

Aplica la ley de Pareto

También analiza la tendencia alcista del mercado, impulsada por una demanda fuerte, y que todo indica que continuará. Sin embargo, advierte que en 2007 también se vivía una situación similar antes del estallido de la burbuja: “Entonces parecía que todo iba a seguir subiendo... y ya vimos lo que pasó”.

La figura del profesional, clave

En este contexto, Escudero subraya la importancia de contar con un profesional inmobiliario que sepa interpretar el mercado, valorar correctamente y diseñar una estrategia efectiva de venta.

