"Hugo Morán dice que las canalizaciones de Rules se están ejecutando" nos cuenta Maxi Prados

Ha terminado enero y las obras del desglosado 9 de Rules no comienzan. Hablamos con el nuevo Presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maxi Prados, que nos explica cómo es increíble que sigamos así, e incluso desde el Ministerio, por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se les diga que sí han empezado las obras y desde ACUAES se excusan en que las tuberías que están fabricando son diferentes... El caso es que estamos en febrero y no se ha movido ni una piedra.

La Comunidad se reúne en asamblea en este mes y decidirán si presionar mediante protestas.





Comunicado de prensa de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo





Denunciamos el retraso de las conducciones del sistema, presa Rules, que a día de hoy, como estaba previsto, empezarían las obras a primeros de enero y aún no tenemos nada. Ni compromiso, ni ejecución, que a día de hoy no vemos la iniciación de las obras para el desglosado N.º 9.



Queremos explicaciones sobre cómo van el resto de los proyectos de los demás desglosados. Solo nos ponen trabas tras preguntar cómo van, y en qué estado se encuentra la redacción del desglosado N.º 3, que estaba en estudio medioambiental, el cual tenía que haber finalizado en diciembre y aún estamos a la espera de que nos contesten por la empresa ACUAES.



Vemos que nadie habla de los 5 millones de euros para el resto de los desglosados aún pendientes de redacción. Nadie da explicaciones. Mientras nosotros seguiremos mandando escritos al ministerio esperando respuestas.



Las tarifas del canon del agua nos la suben a un nivel de entre 300% y 400%, donde pretenden colocarnos un importe por la presa de Rules, la cual se hizo con fondos europeos, que no son cárgales a los cánones, para lo cual hacemos todo tipo de alegaciones esperando respuestas.



No entendemos como la Junta de Andalucía pretende cobrar por algo que se ejecutó con fondos europeos.









Seguiremos luchando por nuestra agricultura sin descanso y saldremos a la calle o donde sea necesario por la lucha de todas las obras.