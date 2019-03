La Herradura celebra sus fiestas patronales en honor de San José del 15 al 19 de marzo

La Feria de Día se celebra en la Calle Eucalipto y la caseta Oficial, que acogerá la cada noche la verbena y conciertos se encuentra en la Plaza de la Independencia. Las atracciones de feria se extienden entre la calle Eucalipto y Barranquillo.

PROGRAMA DE FIESTAS EN HONOR A SAN JOSÉ EN LA HERRADURA DEL 15 AL 19 DE MARZO

VIERNES, 15 DE MARZO

13:30h. Inauguración de la IV Exposición de Fotografías “Mi Tierra”. Mercado Municipal La Herradura. Colabora Foto Club Almuñécar.

17:00h. Fiesta Infantil Juegos y Cucañas en la Plaza del Centro Cívico, colabora Asociación de Vecinos Rambla del Espinar.

21:15 Recogida de “lámparas de la suerte” para lanzar en el momento del encendido del alumbrado. (Donadas por la Tenencia de Alcaldía). Pórtico de entrada al ferial.

21:30h. Inauguración del recinto ferial y encendido del alumbrado de las fiestas, junto al pórtico de entrada del ferial. Pasacalles infantil con animación y personajes “Disney” y “Patrulla Canina” y reparto de globos a los más pequeños.

23:00h ARCÁNGEL en concierto, Entrada gratuita, Caseta oficial de fiestas.

00:30h. Verbena en la caseta Municipal. Amenizada por el grupo ”Alalba” y la Orquesta “La Tentación”

SÁBADO, 16 DE MARZO

I Regata Icom Marina

11:00h. Alegre despertar con la Charanga “Llena que nos vamos”

11:00 a 13:00h Freestyle Show La Herradura, gran espectáculo a dos ruedas en El Castillo de La Herradura.

13:00h. Inauguración Feria de Día amenizada por DJ Spiry y DJ Javi. Corte de cinta y Venenciador. Calle Eucalipto.

17:00h. Títeres. Las historias de “Peneque el Valiente”. Auditorio Centro Cívico. Conmemoración de su 60 aniversario.

17:30h. Corrida de Cintas a Caballo. Playa de La Herradura (junto entrada al Castillo).

18:00h. Torneo de Tenis de Mesa, organizado por “Antonio Valero” en el Club La Palomas.

18:30h. Torneo de Tenis, organizado por “Antonio Valero” en el Club Las Palomas.

20:00h. Actuación de la Escuela de Danza “Sonlange Janssens” Caseta Oficial de Fiestas.

20:30h. Actuación del Grupo Flamenco “Sabor Andaluz”. Caseta Oficial de Fiestas.

21:15h. Exhibición de Gimnasia Rítmica La Herradura, coordinado por Zuzana Hanzlova. Caseta Oficial de Fiestas.

23:00h Verbena popular. Caseta Oficial de Fiestas. Amenizada por el grupo ”Alalba” y la Orquesta “La Tentación”

DOMINGO, 17 DE MARZO

11:00h. Alegre despertar con la Charanga “Llena que nos vamos”

11:00 a 13:00h Freestyle Show La Herradura, gran espectáculo a dos ruedas en El Castillo de La Herradura.

11:30h. Exhibición de aeromodelismo. FunFly RC Costa Tropical. Organiza Club de Aeromodelismo Costa Tropical. Playa de La Herradura (Junto acceso al Castillo)

12:00h. Final Torneo “San José Empresas”. Pabellón de deportes de La Herradura.

12:00h. Final del Torneo de Pádel “Las Palomas”. Pistas de Pádel situadas en Las Palomas.

12:30h. Ruta familiar en bicicleta, podrá participar la familia al completo. Salida desde la Plaza de la Independencia. Inscripción gratuita a través del mail: ttealcaldialaherradura@almunecar.es

13:00h. Feria de Día amenizada por DJ Spiry y DJ Javi. Calle Eucalipto.

13:30h. Descubrimiento del azulejo en reconocimiento a “Meni Torres”, por su dedicación a la Semana Santa de La Herradura. Calle España.

13:45h. Actuación del Coro Andaluz “Cosas Nuestras”, en la Feria de Día. Calle Eucalipto.

17:30h. Exhibición Canina de la Policía Local de Almuñécar y Granada y Otras fuerzas de Seguridad. Perros detección de drogas, rescate e intervención. Polideportivo de la Playa.

18:00h. Convivencia con nuestros mayores, merienda en la sala de exposiciones del Centro Cívico (Pepe Gámez) para los jubilados y posterior actuación de Salvador García “El Pitu”, en el auditorio del Centro Cívico. Recogida de invitaciones en la Tenencia de Alcaldía de La Herradura.

23:00h. Verbena popular. Caseta Oficial de Fiestas. Amenizada por el grupo”Alalba” y la Orquesta “La Tentación”

LUNES, 18 DE MARZO

13:00h. Feria de día amenizada por DJ Spiry y DJ Javi. Calle Eucalipto.

13:30H. Actuación del Coro “La Salinera”, en la feria de día. Calle Eucalipto.

14:00h. Animación de la Charanga “Llena que nos Vamos”, por la Feria de Día. Calle Eucalipto.

15:45h Salida desde el Centro Cívico de los Gigantes y Cabezudos acompañados por la Charanga “Llena que nos Vamos”.

16:00h. Tradicional Corrida de Cintas en la Calle Real. Acompañados por la Charanga “Llena que nos Vamos” y los Gigantes y cabezudos. Modalidades: Cadete y adultos: Primer Premio: un Jamón Serrano donado por la Asociación de “Amigos de La Herradura”.

18:00h Ofrenda Floral. Salida desde el Centro Cívico. Organiza Asociación de Mujeres S. XXI con la colaboración del Coro Andaluz “Cosas Nuestras” y el Coro “La Salinera”. Invitamos a todas las asistentes a participar luciendo sus trajes flamencos.

19.30h. Cine Infantil, Entrada Gratuita. Auditorio Centro Cívico

22:00h Gran Castillo de Fuegos Artificiales a cargo de Pirotecnia Martín. Gran espectáculo Piro-Musical. “Una fusión de luz y sonido, donde el fuego baila al ritmo de la música, bajo el escenario del cielo”.

23:00h. Verbena popular. Caseta Oficial de Fiestas. Amenizada por el Grupo”Alalba” y la Orquesta “La Tentación”

MARTES, 19 DE MARZO

DÍA DEL NIÑO

09:00h. Repique de Campanas desde la Iglesia de San José, con motivo del día de nuestro Patrón.

12:00h Santa Misa en Honor a Nuestro Patrón San José.

Acompañamiento Musical por el Coro” Bahía de la Herradura”,

Dirigido por la maestra Mª Ángeles Ruiz Román.

12:30h Concierto en la Plaza de la Iglesia de San José, ofrecido por la Banda de Municipal de Música de Almuñécar.

13:00h. Feria de día amenizada por DJ Spiry y DJ Javi. Calle Eucalipto.

14:30h. Paella Popular. Caseta Oficial de fiestas.

20:00h Solemne Procesión en Honor a nuestro Patrón San José, acompañada por la Banda de Tambores y Cornetas de Nuestro Padre Jesús de LA Sentencia de Almuñécar.

Itinerario: Salida del templo; C/ Canalejas; Las Flores; C/ Real; C/ Acera del Pilar; Paseo Andrés Segovia, Calle Eucalipto; C/ Alhambra; C/ Barranquillo y a su templo.

23:00h. Andy y Lucas en concierto. Entrada gratuita. Caseta oficial de fiestas.

00:30h. Verbena popular. Caseta Oficial de Fiestas. Amenizada por el Grupo ”Alalba” y la Orquesta “La Tentación”

01:00h. Traca Fin de Fiestas

Organiza: Tenencia de Alcaldía. Ayto. Almuñécar.