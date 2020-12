La Guardia Civil de Motril tiene como nuevo jefe de la Compañía al Capitán Francisco José Martín

Informa el Ayuntamiento de Motril que la alcaldesa, Luisa María García Chamorro, acompañada por los tenientes de alcalde de Seguridad, Urbanismo y Turismo, María Ángeles Escámez, Antonio Escámez y José M. Lemos, respectivamente, ha dado hoy la bienvenida oficial al nuevo Jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Motril, el Capitán Francisco José Martín Fernández, quien asume dicha jefatura sustituyendo al Comandante Manuel Pérez Santiago, quien durante los últimos siete años ha desempeñado el cargo en el puesto motrileño.

De esta forma, el gobierno local presidido por su alcaldesa ha vuelto a poner de manifiesto “la excelente relación que siempre ha existido entre el Ayuntamiento de Motril y la Compañía de la Guardia Civil de la ciudad, porque no hacemos más que reflejar el cariño y el respeto de la sociedad motrileña hacia un cuerpo muy arraigado en el municipio, no sólo históricamente sino emocionalmente”, decía la primera edil para quien los acontecimientos recientes, que se iniciaron a causa de la pandemia e inmediato confinamiento“nos han vuelto a demostrar que el Cuerpo de la Guardia Civil está con los ciudadanos y su vocación de servicio no sólo es un lema, sino un emblema de su actuación y compromiso”.

La teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Motril, María Ángeles Escámez ha desearte mucha suerte al Capitán Martín, transmitiéndole“la expresa voluntad de colaboración de la institución municipal”, al tiempo que ha tenido palabras de reconocimiento hacia el Comandante Pérez: “Nos deja después de siete años en los que se ha demostrado que Ayuntamiento y Guardia Civil siempre han caminado juntos, por lo que no puedo expresar otra cosa que nuestra gratitud”, señaló Escámez.

De la misma forma, el teniente de alcalde de Turismo, José M. Lemos, “tenemos que destacar, en lo personal y en lo profesional, la figura de Manuel Pérez quien ha hecho un trabajo impresionante en Motril; al tiempo que deseamos al responsable entrante de la jefatura toda la suerte y transmitirle nuestra voluntad de trabar juntos”, subrayó Lemos.

Precisamente, en esa voluntad afianza el Capitán Francisco José Martín su deseo del desempeño de sus responsabilidades, a partir de ahora, en Motril: “vengo con mucha ilusión y ganas a la Costa Tropical, con el reto de trabajar al servicio del ciudadano y en coordinación con todas las instituciones y resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, porque así iremos en buen camino y recordar que yo soy un eslabón más en esa cadena de trabajo”.

Muy emocionado en su despedida, el Comandante Manuel Pérez relataba su vivencia personal y profesional en Motril: “me encontré muy bien recibido al principio y me voy con la satisfacción de haber vivido en una ciudad que te acoge con los brazos abiertos y en la que te sientes muy bien. Un lugar al que ya me unen muchos lazos y en el que he trabajado, siempre, con el compromiso debido a sus ciudadanos”.