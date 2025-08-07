Las fiestas de Almuñécar llegan con más espacio en la feria de día y la caseta municipal

Con el concejal de fiestas de Almuñécar, Alberto García Gilabert, conocemos la programación oficial de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de la Antigua Coronada, que se celebrarán del 9 al 15 de agosto, con una oferta amplia y variada que abarca música en directo, actividades infantiles, eventos deportivos, tradición, gastronomía y propuestas inclusivas y culturales para todos los públicos.

Habrá sorpresas, ampliación de espacios como el nuevo recinto de la Feria de Día, junto al polideportivo y más metros y más seguridad también en la Caseta Municipal del Recinto Ferial.

Las fiestas de Almuñécar acogen más de 100 actividades, prestando atención a jóvenes y mayores y sin perder las tradiciones. Actividades deportivas, culturales, tradicionales y mucha música, además de abrir el patrimonio de más de 3.000 años de forma gratuita.

En la Feria de Día, del 9 al 11 de agosto habrá 23 casetas de diferentes asociaciones y colectivos locales, mientras que la Feria de Noche, del 9 al 15 de agosto, contará con 8 casetas de colectivos del municipio más la caseta municipal.

INAUGURACIÓN Y FERIA DE DÍA

El sábado 9 de agosto arrancan las fiestas con la tradicional suelta de globos, el pasacalles de gigantes y cabezudos, espectáculos infantiles y la inauguración del Recinto Ferial con encendido de luces, fuegos artificiales y actuaciones musicales como Ñ-Clan, Golden Show, Salistre y DJ Adri Jerez.

Durante toda la semana, la Feria de Día en el Recinto Ferial Río Verde contará con actuaciones de artistas como María Oliva, Versión X y muchas más, en un ambiente festivo y familiar.

MÚSICA EN DIRECTO Y FESTIVALES

Uno de los grandes atractivos será la música. Cada noche, la Caseta Oficial acogerá conciertos gratuitos de artistas reconocidos como:

• Melody (10 de agosto)

• Festival “Siempre Divas” con Malena Gracia, Yurena y Leticia Sabater (11 de agosto)

• Seguridad Social (12 de agosto)

• Joana Jiménez (Día del Mayor, 13 de agosto)

• La Tentación y Felipe Rubio

• Fuego y José Rey (14 de agosto)

• Y la gran Fiesta Nostalgia y Gozadera el día 15 como broche final

También habrá sesiones de DJs como DJ Kokodrilo, DJ Murxas y Glitter Party.

CULTURA, TRADICIÓN Y DEPORTE

Las tradiciones más arraigadas estarán presentes con la Ofrenda Floral, el Besamanos y la solemne misa en honor a la Patrona.

El 15 de agosto, día grande, tendrá lugar la Procesión Marítimo-Terrestre de la Virgen de la Antigua, una de las más espectaculares del litoral andaluz, seguida del gran espectáculo piromusical “Cromática” a cargo de Pirotecnia Zaragozana.

Además, el programa incluye actividades como:

• Masterclasses de yoga al amanecer, CrossFit, sevillanas, zumba y fandango cortijero

• Carrera de la Vega

• Recreación de la Tirada del Copo

• Certamen de castillos de arena y fiesta de la espuma

• Exposición Jurassic Experience con dinosaurios animatrónicos

INCLUSIVIDAD Y PATRIMONIO

Destaca la celebración del “Día sin Ruido” el 14 de agosto para garantizar la accesibilidad a personas con sensibilidad auditiva, así como jornadas de entrada gratuita al Castillo de San Miguel y la Cueva de los Siete Palacios, promoviendo el conocimiento del rico patrimonio local

AGRADECIMIENTOS

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la implicación de los servicios municipales, cuerpos de seguridad, Protección Civil, hermandades, asociaciones, caseteros, feriantes y voluntarios que hacen posible unas fiestas seguras, inclusivas y con vocación de excelencia.

“Estas fiestas son un homenaje a nuestra gente, a nuestras raíces y a la alegría de compartir. Invitamos a todos los vecinos y visitantes a vivirlas con entusiasmo, respeto y responsabilidad”, decía el concejal de Fiestas en la presentación oficial.