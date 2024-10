"A la feria se viene a vender, a comprar y a ver", nos dice Javier Jiménez, gerente de Campos de Granada

Trabajo intenso y muy productivo el que desarrolla SAT Campos de Granada en la feria de hortofruticultura Fruit Attraction 2024 en Madrid. Hablamos con Javier Jimenez, gerente de la empresa y nos comenta qué Campos de Granada presenta un nuevo Stand, con más espacio para recibir a los clientes y un bonito color verde corporativo, además de “estar muy bien situados para intentar cuadrar nuevos proyectos que tenemos, así como nuevas especialidades y algunos productos que queremos enseñar”.

Javier, nos explica que “ a esta feria se viene a vender, a comprar y a ver. Se viene a vender, evidentemente, pero también a comprar maquinaria, tecnología… Y a ver cuáles son las nuevas tendencias que podamos implementar en los próximos años”.

Uno de los problemas que tiene nuestra agricultura, en los últimos años es la mano de obra y hay que “encontrarla y ser capaz de absorberla de una forma orgánica dentro de la especialidad que tiene la agricultura, con muchos altibajos. Ante ese problema es evidente que hay que reaccionar e invertir en tecnología. También es verdad que algunos modelos de inteligencia artificial se están desarrollando en el proceso de selección y la robótica esta llegando poco a poco, no nos queda más remedio” nos dice Javier.

La falta de mano de obra se convierte en un problema, sobre todo cuando llega temporada alta, como pasará en unas semanas con el pepino holandés y a partir de enero y febrero hay una pequeña bajada, así que es complicado encontrar personal que se acerque este sector.

Desde Campos de Granada se intenta solventar con formación e incentivos y que "realmente no se piense que trabajar en nuestras empresas simplemente es echar dos temporadas en un puesto rutinario, sino que también puede haber un plan de carrera o una posibilidad de quedarse a trabajar. Gracias a Dios este sector es dinámico, muy empleador y nosotros vamos a tener 500 empleados próximamente y tenemos una media de 230 a 250 trabajadores, eso también es un incentivo para que la gente se acerque si quiere trabajar con nosotros “ nos dice el gerente de la empresa.

La campaña que arranca ahora, en un principio se plantea más estable, concentrada en el pepino y por ahora no hay altibajos. Nos dice Javier que si hay tensión porque la competencia entre los supermercados es muy potente y hay una tensión por los precios que no es nueva, pero quizás se había olvidado un poco en las dos últimas campañas, "Hay que resistirse a eso y ofrecer calidad y un buen producto. Los precios deben ser los que deben ser y hay que luchar para que se mantengan, porque entre otras cosas los costes de nuestros socios y agricultores no para de subir. Eso es una realidad. Lo que hay que hacer es ponerlo encima de la mesa y transmitirlo al consumidor de la mejor manera posible, ya que estamos alimentando a Europa a unos precios bastante asequibles y yo creo que debemos seguir así “, nos afirma.

Sanitariamente la cosa está más controlada, sobre todo lo que se refiere al virus del tomate y ahora lo que hace falta es que haga un poco más de frío para tener una buena producción y por supuesto que llueva.

Un producto que tiene mucho éxito en Campos de Granada es los picantes, “la nueva forma de cocinar“ como le denomina Javier, una auténtica revolución que llega para quedarse y de lo que ofrecen una variedad muy atractiva, que complementa los productos tradicionales.

