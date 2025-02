Eduardo Baamonde en COPE: " Hemos crecido con el sector hortofrutícola y ellos han crecido con nosotros"

CAJAMAR está intrínsecamente ligada al sector agrícola y no puede faltar a una feria como Fruit Logistica que se celebra estos días en Berlín. Así lo pone de manifiesto el Presidente del Grupo Cajamar, Eduardo Baamonde, quien nos dice que "nosotros hemos crecido con el sector hortofrutícola y yo creo que el sector hortofrutícola ha crecido con nosotros".

Eduardo nos comenta que "para nosotros es además una oportunidad de ver a muchos clientes, que como cooperativa de crédito que somos, son también nuestros socios, nuestros propietarios. Compartir con ellos la evolución de la campaña, sus perspectivas de futuro… Y sí, estamos muy orgullosos de cómo ha evolucionado el sector, lo vemos cada día más profesionalizado, más orientado al mercado y en definitiva también el hecho de estar aquí, en Fruit Logistica en Berlín, es un momento para compartir el crecimiento, el desarrollo y en definitiva, la presencia y la potencia del sector hortofrutícola español en el mercado mundial.

Yo estoy viendo que no podemos quedarnos dormidos. Países que hasta ahora no estaban o no figuraban dentro del panorama de competidores en el sector hortofrutícola. Hoy son competidores que tienen innovación, que tienen tecnología, que también están profesionalizados… Yo he visto empresas del nuevo mundo, de México, América Latina, también de Sudáfrica, que creo que también ponen de manifiesto que el mejor estímulo que tenemos todos es la competencia, que no nos podemos quedar dormidos", asegura.

El Presidente de CAJAMAR, nos explica también como trabaja la cooperativa con el sector primario: "Nosotros tenemos muchas líneas que están adaptadas a la tipología y las necesidades de nuestros clientes, porque nuestro modelo de negocios se basa en la proximidad, en el conocimiento de la evolución, de las empresas y de las necesidades de los agricultores, pero también tenemos una línea, que yo le concedo una importancia creciente, que es la transferencia del conocimiento. Nosotros dedicamos un 10 % del resultado de nuestra entidad a la generación y transferencia del conocimiento en el sector agroalimentario. Este año se cumplen 50 años de la inauguración de nuestra estación experimental de Palmerillas, en Almería, y en definitiva queremos también acompañar al sector, no solo con productos financieros a la altura de sus necesidades, sino también poniendo a su disposición nuevas tecnologías, innovación, buscando solución a sus problemas, como el problema del agua, creando la "incubadora de alta tecnología del agua". Trasladando a través de seminarios, jornadas, publicaciones, estudios… Toda la información que tenemos disponible con el fin de que a ellos les permita, a través de ese conocimiento, tomar las mejores decisiones, con una visión no solo a corto plazo, sino a medio largo plazo", así que el presidente destaca no solo su papel como entidad financiera, sino también por la ayuda en la transformación digital e innovación y ese perfecto perfeccionamiento de la competitividad y la productividad que desde hace 50 años hace diferenciarse a Cajamar de otras entidades financieras.

CAJAMAR ha obtenido unos magníficos resultados en el año 2024, "hemos cerrado en el volumen consolidado con 326 millones de euros. Es una buena cifra, pero lo que nos mueve y nos ilusiona, no es tanto el resultado económico, sino esa proximidad con el cliente y ser un instrumento al servicio del sector agroalimentario. Afortunadamente, esos beneficios económicos que hemos obtenido han sido porque hemos incrementado nuestra presencia en el sector agroalimentario, ya somos un 16 % de la financiación del sector agroalimentario nacional, del sector primario. Vamos a abrir siete nuevas oficinas en España este año y estamos también dando servicios, ya no solo la zona que nos ha visto nacer, que es el sureste de España, sino también a otras latitudes españolas donde antes no estábamos y que ahora mismo estamos abriendo", nos comentaba.