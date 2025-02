Cooperativa El Grupo, de Castell de Ferro, una oferta incomparable en calidad e innovación

La cooperativa El Grupo SCA, integrada en UNICA Group, uno de los mayores exportadores de frutas y hortalizas de España, cierra hoy su trabajo en Fruit Logística 2025 (Berlín, 5-7 de febrero) con una propuesta renovada y una oferta diversificada que pone de relieve su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad en el sector hortofrutícola. Integrada por cooperativas como El Grupo SCA, de Gualchos-Castell de Ferro, la cooperativa de segundo grado no solo refuerza su posición como líder del mercado, sino que también avanza en la creación de soluciones prácticas para satisfacer las necesidades de los consumidores actuales.

Stand de UNICA Group en Fruit Logisica 2025

UNICA Group ha introducido su innovadora línea The Chef In You, que transforma la manera en que los cocineros y aficionados a la gastronomía preparan sus platos. Con una cuidada selección de productos frescos y listos para usar, la línea incluye mezclas de verduras, zucchiolo laminado, chips de boniato y patatas cortadas y lavadas, todos diseñados para ofrecer una experiencia culinaria sencilla, rápida y de alta calidad. Estos productos se dirigen tanto al mercado doméstico como al canal profesional Horeca, ofreciendo soluciones de conveniencia sin sacrificar la frescura ni el sabor.

Con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable, UNICA también apuesta por la expansión de su línea de snacks saludables, incorporando productos innovadores como pera y manzana frescas, o el versátil pimiento Tatayoyo listo para consumir con su salsa untable. Este concepto de snacking saludable está en auge, particularmente en el sector del vending, y se está introduciendo en espacios como colegios, hospitales y centros de salud.

Fulgencio Torres, Presidente de El Grupo y Ramón Fernández Pacheco, Consejero de Agricultura

La sostenibilidad sigue siendo una de las piedras angulares de la estrategia de UNICA Group. En su stand en Fruit Logística 2025, se destacará la línea ecológica, que crece año tras año para satisfacer las demandas de los consumidores más exigentes. Este compromiso con la agricultura ecológica y responsable resalta el objetivo de la cooperativa de ofrecer productos que no solo sean de alta calidad, sino también sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Además, UNICA está ampliando su presencia en el mercado de productos picantes con su nueva marca Chiliworld, que presenta una de las gamas más completas de picantes en España, con opciones para todos los gustos y niveles de intensidad.

Por último, UNICA Group está desarrollando un innovador centro agroalimentario, cuyo avance será otro de los puntos clave en su participación en la feria. Este centro, declarado de interés estratégico para Andalucía, será una pieza fundamental para mejorar la competitividad del sector agroalimentario, no solo en España, sino también en mercados internacionales, consolidando a UNICA como un referente global en innovación y sostenibilidad.