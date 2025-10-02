Conocemos en Fruit Attraction al nuevo Director General de Grupo Empresarial La Caña, Miguel Ángel García

Miguel Ángel García Correa asume la dirección general de Grupo Empresarial La Caña, compañía de referencia en el sector hortofrutícola, tras su nombramiento por el consejo de administración de la empresa, dentro de un proceso de relevo generacional planificado y escalonado que asegura la convivencia de la segunda y tercera generación familiar en la dirección de la compañía, compartiendo funciones, responsabilidades y experiencias.

Este paso estratégico refuerza la transferencia de conocimiento y valores que caracteriza a Grupo La Caña desde sus orígenes, garantizando la continuidad de un modelo empresarial basado en la innovación, la sostenibilidad y el compromiso con las personas y el territorio.

Miguel Ángel es Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada, cuenta con un Executive MBA por ESIC Business & Marketing School y ha completado programas de alta dirección como el Pymex en San Telmo Business School, además de formación en prevención de riesgos laborales.

Con una dilatada experiencia de 19 años, Miguel Ángel García Correa ha desarrollado su carrera profesional dentro de Grupo La Caña, asumiendo responsabilidades en distintos departamentos clave de la organización: desde auditor interno y responsable de calidad, hasta subdirector de calidad, director de producción, director general de producción y director de operaciones. Este recorrido le ha permitido adquirir un conocimiento integral del negocio, comprendiendo en profundidad la gestión de la cadena de valor, la estrategia empresarial, la financiación y la operativa logística, así como la importancia de la calidad, la innovación y la relación directa con agricultores, empleados y proveedores.

Conocemos en Fruit Attraction al nuevo Director General de Grupo La Caña, Miguel Ángel García

En los últimos años ha ocupado el cargo de director de operaciones y adjunto a la dirección general, coordinando las áreas de producción, mantenimiento, prevención, envases y embalajes, transporte interno, digitalización y laboratorio, junto al seguimiento del resto de áreas funcionales de la compañía, consolidando su perfil directivo con una visión global de la empresa. Su trayectoria ha estado marcada por su capacidad de gestión de personal, comunicación efectiva, negociación y orientación a objetivos, habilidades que le han permitido liderar con éxito equipos multidisciplinares y afrontar con solvencia procesos de transformación en la compañía.

En esta nueva etapa al frente de Grupo La Caña, Miguel Ángel García Correa asume el desafío de consolidar la proyección internacional de la compañía en un mercado cada vez más competitivo, al tiempo que impulsa la innovación y la digitalización de todos los procesos productivos. Asimismo, deberá reforzar la sostenibilidad y la eficiencia energética como ejes de crecimiento, garantizar la continuidad del relevo generacional con la transmisión de valores empresariales y mantener un firme compromiso social con agricultores, empleados y la comunidad local, pilares fundamentales de la identidad de la empresa.

“Asumo con ilusión, humildad y compromiso este nuevo mandato del Consejo de Administración. Confío en cumplir con las expectativas depositadas en mí, contando con un gran equipo de profesionales en las diferentes áreas de la organización que hacen posible el éxito de Grupo La Caña cada día”, ha afirmado Miguel Ángel García tras su designación.

El nombramiento de Miguel Ángel García Correa simboliza un relevo generacional responsable y planificado, en el que la segunda y tercera generación de la familia conviven en la gestión de la compañía, compartiendo conocimientos, valores y experiencias que consolidan la posición de Grupo La Caña como empresa líder y referente en el sector hortofrutícola. Este relevo se apoya además en un plan de carrera diseñado para cada perfil, garantizando que se cumplan los requisitos profesionales necesarios para acceder a posiciones de máxima responsabilidad, como en este caso al puesto de director general.

Grupo La Caña

Fundado en 1978 en la provincia de Granada, Grupo La Caña produce y comercializa tomates, pepinos, aguacates, mangos, chirimoyas, pimientos y calabacines, tanto en convencional como en ecológico, además de elaborados de quinta gama, como guacamoles, salmorejos y gazpachos. Con una facturación de 198 millones de euros en el ejercicio 2024, cuatro centros de producción en Granada y Almería y una plantilla media de 1.500 empleos directos, la compañía exporta alrededor del 85 % de su producción al mercado europeo.