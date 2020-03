¿Cómo están funcionando las Farmacias en esta crisis?

Las Farmacias son indispensables siempre, pero en momentos como estos de Crisis Sanitaria Grave mucho más. Los farmacéuticos y sus equipos técnicos están dándolo todo para que no nos falte este importante servicio, pero con todas las garantías y protocolos para luchar contra el coroonavirus.

Hablamos con Margarita Valdivia, titular de la Farmacia Valdivia de Motril, que nos explica como ha cambiado la dinámica en la atención a los pacientes, evitando las aglomeraciones, guardando las distancias de seguridad, protegiendo a los empleados aunque andan escasos de guantes y mascarillas, sólo una persona se encarga de coger el teléfono, por ejemplo y con muchísima limpieza. Cada hora se limpian todas las superficies con alcohol y regulalrmente el suelo con legía. Hay dos turnos de trabajo y hay que dejar al siguiente todo limpio.

Los pacientes, cuando comenzó la crisis, empezaron a demandar productos de desinfección como geles de manos y alcohol, mascarillas,guantes,... pero todo eso se agotó inmediatamente y luego se ha ido recibiendo con cuentagotas. También empezaron a hacer acopio de paracetamol, por lo que se tuvo que adoptar la medida de dispensar una caja por paciente. ¡Había gente que quería 40 cajas!

Ahora se dispensa mucho vitamina C, equinacea, propóleo,... todo lo que sirva para incrementar las defensas ante los virus.

Margarita pedía a la población que gestionen por teléfono todo lo relacionado con las recetas y los medicamentos habituales en pacientes crónicos y que no acudan al médico ni a la farmacia si no es absolutamente necesario, que nos quedemos en casa que ese la única forma de parar esta pandemia. ¡El virus cuando no tenga nadie donde alojarse termina por morir!

Un consejo es que todos debemos tener en casa paracetamol, ya que es lo que debemos usar para la fiebre, que es uno de los síntomas del coronavirus, en caso de contagio.

También agradecía el respeto y el buen hacer de los pacientes que pasan por la Farmacia.

https://www.farmacias.es/granada/motril/farmacia-valdivia-9548