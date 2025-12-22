Los chiringuitos de la Costa Tropical premian a Tele Motril y Cafés Sol y Crema en su gran cita anual

La Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical de Granada ha anunciado que su XVIII expo asamblea se celebrará el próximo 19 de enero de 2026 en Mirador Playa Granada. En esta edición, los galardones anuales serán para Tele Motril y Cafés Sol y Crema, en un evento que retoma su actividad tras el paréntesis solidario del año anterior.

Una edición marcada por la solidaridad

Este encuentro anual vuelve después de que en 2025 la junta directiva decidiera destinar la inversión del evento a los damnificados por la DANA que azotó Valencia en octubre de 2024. Esta iniciativa solidaria se tradujo en el envío de 8 toneladas de ayuda a los pueblos más afectados. "Decidimos no hacer nuestro evento anual en enero de 2025 pero esos dos viajes a Valencia nos llenaron de satisfacción por poder ayudar a los que tanto lo necesitaban", afirmó Francisco Trujillo, presidente de la asociación.

Reconocimiento a empresas locales

La junta directiva ha decidido otorgar el premio “Chiringuiteros de Honor 2026” a Tele Motril, coincidiendo con su 35 aniversario. Trujillo ha destacado que la televisión comarcal "siempre está del lado de los empresarios de las playas cuando necesitamos que se conozcan por igual nuestros problemas, demandas y éxitos", reconociendo su esfuerzo por superar obstáculos en el entorno digital.

Por su parte, el reconocimiento “Playas Costa Tropical 2026” será para Cafés Sol y Crema, una empresa local con más de medio siglo de historia. "Es difícil decir algo de Sol y Crema que no se sepa ya, aparte de reconocer que su éxito y el aroma de sus productos penetran cada mañana en todos y cada uno de nuestros establecimientos", ha señalado el presidente sobre esta firma tan arraigada en la región.

Un sector con retos por delante

La temporada de 2025, aunque se ha cerrado "en positivo", no ha sido la mejor, según Trujillo, quien apunta a los desafíos futuros. La asamblea anual reunirá a más de 80 asociados para analizar la temporada y abordar las dificultades del sector. "No todo es tan fácil como muchos creen para este sector empresarial. Tenemos muchas dificultades, especialmente técnicas, administrativas y burocráticas", ha puntualizado el presidente.

El evento, que cuenta con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y el Puerto de Motril, servirá también como punto de encuentro entre empresarios y proveedores antes de la nueva temporada. El cartel de esta edición incluye imágenes del artista Colin Bertholet, creadas para la edición cancelada de 2025. La cita está fijada en Mirador Playa Granada para dar la bienvenida a un 2026 que se espera "sea satisfactorio para todos".