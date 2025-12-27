El Castillo de Salobreña se convierte en el primero de España con el sello de sostenibilidad

El Ayuntamiento de Salobreña ha presentado un balance extraordinariamente positivo del año 2025, un ciclo que concluye con avances significativos en áreas clave como el turismo, el patrimonio, la economía y la participación ciudadana. La primera teniente de alcalde, Maricarmen Rodríguez Callejón, ha sido la encargada de desglosar los logros, destacando que la gran mayoría de los proyectos planteados se han ejecutado con éxito.

Un destino turístico en auge

El sector turístico ha superado todas las expectativas, con un notable aumento en las visitas al castillo que, a falta de los datos de cierre de diciembre, ya superan con creces las de 2023 y 2024. Desde el consistorio destacan la llegada de nuevos mercados europeos y el éxito consolidado de eventos como Salobreña Emociones, Tropicallia o Música en los rincones, cuya acogida ha sido muy positiva según las encuestas de satisfacción realizadas a los visitantes.

Sería el primer castillo a nivel nacional que conseguiría esta distinción" Mari Carmen Rodríguez Callejón Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salobreña

Uno de los hitos más relevantes es la obtención de la S de Sostenibilidad para el Castillo de Salobreña, una distinción que lo posiciona como pionero en el país. Tras superar las auditorías iniciales, el municipio espera recibir el certificado en FITUR. Rodríguez Callejón ha subrayado que están "trabajando con la S de Sostenibilidad de nuestro castillo" y ha confirmado que "sería el primer castillo a nivel nacional que conseguiría esta distinción".

Proyectos y gestión económica

El inicio de 2026 estará marcado por la inauguración del nuevo museo de la localidad, que ya se encuentra en su fase final de equipamiento. Además, la mayoría de los proyectos financiados por los fondos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística ya están ejecutados o a punto de finalizar, cumpliendo con los plazos establecidos.

En el plano económico, el Ayuntamiento está cerrando las cuentas de 2025 tras una liquidación de 2024 que arrojó superávit. El equipo de gobierno ya tiene "muy avanzado" el presupuesto de 2026, que se espera aprobar durante el primer trimestre del año para continuar con la buena línea de trabajo.

El feedback que tenemos es positivo y vamos creciendo" Mari Carmen Rodríguez Callejón Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salobreña

Una programación cultural y social para todos

La vitalidad de Salobreña se refleja en una intensa agenda de actividades que abarca todo el año, con una programación especial en Navidad que ha incluido talleres de repostería, zambombadas, conciertos y mercados. Proyectos como El sabor de nuestra abuela, que recupera recetas tradicionales, o el impulso a las asociaciones locales demuestran el fomento de la participación ciudadana. "El feedback que tenemos es positivo y vamos creciendo, por lo tanto hay que seguir proyectando", ha afirmado la concejala sobre la excelente respuesta del público.