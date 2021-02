Carmen, la mujer que tuvo que someterse a 29 operaciones y 15 años de hospitales por una fractura de brazo

Carmen García es una motrileña de 51 años de edad, que hace 15 años le cambió la vida tras una fractura expontánea ( sin traumatismo ) de cúbito en su brazo izquierdo. Fue un 13 de enero de 2.006 y en el Hospital Comarcal Santa Ana de Motril la trataron como una rotura más, inmovilizando el brazo sin comprobar la causa de esa fractura.

La mujer que ha sido operada 29 veces del codo por una lesión leve tras una negligencia médica



Aquí comenzó un suplicio para esta mujer que vió como cada vez se le iba complicando más la vida. El brazo no mejoró y desde entonces ha tenido entre operaciones e injertos, 29 intervenciones quirúrgicas, 59 ingresos hospitalarios en diferentes hospitales como el Santa Ana de Motril, el Vírgen de las Nieves de Granada o el de Manises en Valencia, donde también la operó el prestigioso Doctor Cavadas, que pudo arreglar parte del estado de su brazo pero no todo.

Todas las operaciones daban malos resultados y es que nadie comprobó que Carmen es alérgica a los metales y todas las prótesis que le implantaban eran así, por lo que las infecciones eran constantes y de ahí a los muchos injertos de hueso, piel, músculo y nervios a los que se tuvo que someter que dejaron su cuerpo marcado en cadera, pie derecho, peroné, axila,...

Actualmente lleva una prótesis fija, porque tiene el brazo y codo tan dañado que no puede mantenerlo con movilidad. Se quedó con una discapacidad del 62%.

Sentencia contra el SAS

Hartos de la sutuación Carmen dedició pedir una indemnización al Servicio Andalúz de Salud y se puso en manos del abogado Joaquín Perales, especialista en Accidentes de Tráfico, Seguros y Responsabilidad Civil, quien nos explica a COPE con todo detalle cómo ha sido el proceso desde que en 2.014 presentó una reclamación patrimonial contra el SAS, que tardó 5 años en contestar de forma negativa a pagar ninguna indemnización económica por considerar que no se produjo ninguna irresponsabilidad médica.

Por fin el pasado martes 9 de febrero se reconoce que la paciente sufrió una "pérdida de oportunidad", lo que quiere decir que pudo haber sido diagnosticada de forma precoz y poder tener un tratamiento apropiado a su dolencia cuando le atendieron la primera vez en urgencias del Hospital de Motril y recibirá 105.000 euros por este concepto, que acertadamente presentó su abogado. Una demanda que se interpuso en 2.019, que fue cuando a Carmen se le da el alta tras 13 años de calvario, que continúa...

Secuelas también sicológicas

Tanto sufrimiento afecta a Carmen no sólo físicamente, con tantas cicatrices y pérdida de movilidad, si no también de forma sicológica, por lo que actualmente sigue recibiendo tratamiento. Además hace poco se tuvo que operar el hombro derecho, en el que se había hecho daño en los tendones de tanto cargar en el. Recordaba que operaciones de hasta 14 horas o pasarse tres meses y medio en verano ingresada en el hospital también afectó a su familia. Una familia que tiene que ayudarla constantemente porque "un simple filete me lo tiene que cortar mi marido". Yo dependo de otra persona" nos explica.

Además no puede trabajar pero no recibe ninguna compensación económica porque su marido es autónomo y ella tiene declarada una incapacidad del 62%, así que el dinero que recibirá por esta sentencia le vendrá bien para pagar a una persona que necesita en casa. La familia agradece a Joaquín Perales el trabajo que ha hecho en su defensa. Le están muy agradecidos.

Damos a Carmen todo nuestro apoyo y mejoría en su día a día.