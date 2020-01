El Ayuntamiento de Salobreña intensifica la campaña de control de tenencia de perros

El Ayuntamiento de Salobreña nos explica que ha comenzado el año poniendo el enfoque en la tenencia de animales domésticos, concretamente perros, y a partir de ahora se intensificará la campaña de control de éstos pidiendo a los ciudadanos que colaboren en el cumplimiento de la normativa y en el mantenimiento de una convivencia cívica entre vecinos.

Así lo ha anunciado el concejal de Medio Ambiente, Ángel Coello, quien ha anunciado que la Policía Local acentuará su labor de control, información e identificación de los perros para garantizar también la seguridad del resto de vecinos de la Villa.

La Ley 11/2003 del 24 de noviembre sobre Protección de Animales contempla una serie de obligaciones que los propietarios de estos animales deben cumplir y sobre la cual el Ayuntamiento, a través del cuerpo de seguridad municipal, pondrá el acento a partir de ahora. Entre las normas a seguir, el perro deberá salir a la calle siempre acompañado de su propietario y siempre y cuando no constituya un peligro para los transeúntes o para otros animales. En este sentido, en todo momento el dueño del can deberá evitar las agresiones a personas u otros animales y, para ello, los perros deberán ir sujetos con una correa.

Por otro lado, para los perros que pesen más de 20 kilos, se consideren o no de raza potencialmente peligrosa (PPP), existe la obligación de que circulen por la vía con bozal, con una correa resistente y nunca extensible y siempre acompañado de una persona mayor de edad.

RECOGIDA DE EXCREMENTOS

El concejal de Medio Ambiente ha recordado que los propietarios de los animales que paseen por la vía pública tienen la obligación de recoger los excrementos salvo en aquellas zonas autorizadas a tal efecto por el Ayuntamiento. “Hay que concienciar a la ciudadanía que colabore en el mantenimiento y limpieza del municipio”, ha agregado Coello.

Queda totalmente prohibido, asimismo, maltratar o agredir físicamente a los animales o someterlos a cualquier práctica que pueda provocarles daños injustificados. Será ilícito el abandono de animales.

El edil municipal ha reiterado que la Policía Local comenzará una campaña de vigilancia, control e información con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre el buen comportamiento con los animales y mantener una convivencia cívica entre todos los vecinos. Aunque de momento no habrá un papel sancionador por parte de los agentes de policía, no descarta que se puedan imponer multas si los vecinos no respetan esta normativa.