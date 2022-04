El Ayuntamiento de Motril saca un pliego para construir tres restaurantes en Playa Granada

Nos visita en COPE el teniente de Alcalde de Turismo, playas y desarrollo del litoral de Motril José Lemos y analizamos con el cómo se ha desarrollado la semana Santa de este 2022.



“Esta semana Santa pasará a la historia por varios motivos: el primero por venir después de una pandemia y el segundo porque hemos tenido un gran temporal justo antes de semana santa y sin embargo en Semana Santa nos ha hecho un tiempo de verano y todas las cofradías han salido a calle. Ha sido sin precedentes el número de personas que han venido de visita. Los comercios han estado a tope al igual que la hostelería y la verdad es que ha sido una semana santa redonda y así me lo han comunicado desde los diferentes sectores”, nos decía.







El teniente de alcalde se mostraba satisfecho por lo bien que han estado las playas con las actuaciones que se han realizado de alisamiento tras el temporal, como en la playa de Poniente donde se seguirán haciendo actuaciones de nivelación. Y considera que desde el Ayuntamiento han estado a la altura para que todo estuviese preparado para esta semana grande. Mientras tanto continúa el desarrollo de la playa de Motril.







José Lemos nos recordaba que el Gobierno ha prometido que el espigón que va entre Playa de Granada y Playa de Poniente, por valor de 7,8 millones de euros se construirá entre este año y el 2023, así que se firmará el expediente de un momento a otro y se licitará sobre la marcha y así se estabilizaran las dos principales playas de Motril.

“ En la playa de Poniente este invierno comenzamos con actuaciones como poner la senda litoral transversal desde el paseo hasta los diferentes islotes de palmeras que hay, nivelar la playa, poner la arena a la altura del paseo, terminar la parcela que hay justo enfrente el camping y ahora hemos iniciado otros tres tramos, uno que está a la altura del chiringuito Alonso, el chiringuito la Barraca y el Bambú. Continuar esto con el Sunahra y con esto la playa de Poniente será además de playa un parque. Aquí se ha hecho una puesta importante porque creemos en el futuro de esta gran playa. A partir del 4 de mayo se hará una actuación con los 180.000 € que nos han concedido por la ayuda de daños por el temporal. Se va a hacer una nivelación que es lo que venimos pidiendo desde hace muchos años” , nos decía Pepe y es que la playa de Poniente de Motril tiene 240.000 m² y en algunos tramos tiene 200 m de ancho y con la llegada del espigón sufrirá cambios a mejor.







Sobre la Marina interior nos decía el responsable político que “parece ser que en breve se presentará el proyecto por los promotores, ya se publicó por parte de la junta de Andalucía y no habido muchas alegaciones ni muy sustanciales. Esta marina antes estaba planeada como zona hotelera, por lo tanto quita mucho ladrillo y pone una lámina de agua. La marina pasa a dominio público y saldrá a concesión. Todavía quedan pasos pero los vamos a defender como fieras y luego ya llegará el posible inversor. Estamos convencidos de que un puerto deportivo al sur de Granada, en Motril, en la zona de Playa Granada y con el entorno que tiene, teniendo en cuenta el déficit que tiene la provincia de Granada en amarres, hace que sea un proyecto muy atractivo, con un estudio de viabilidad muy potente y que sale con una rentabilidad grande por ser un sitio tan estratégico, pero hay que venderlo conjuntamente entre Ayuntamiento, promotores y Junta de Andalucía”, apuntaba.









El desarrollo del litoral motrileño también continúa y entre otras cosas hay parcelas hoteleras en venta y la previsión de construir otro campo de golf. También este miércoles el Ayuntamiento sacó el pliego de tres parcelas para restauración, donde se podrán construir nuevos restaurantes en la zona de Playa Granada, de entre más de 300 y más de 400 m², que irán ubicados dos en la Plaza de la Universidad y uno en el Parque Severiano Ballesteros y es que la oferta es insuficiente para la demanda que hay. “Muchísima gente está invirtiendo en Motril en su segunda residencia, que por cierto las construcciones deja mucho dinero a la ciudad en IBI, en basura… Entonces también tenemos que dar servicios y además va a más. En un año se van a construir allí más de 1.200 viviendas residenciales nuevas“. Como ejemplo nos decía Pepe Lemos que “hay una calle que tiene 2.000 viviendas residenciales solamente en un lateral: es más grande la calle que muchos pueblos de la provincia de Granada”.







Con el responsable de turismo también hemos hablado de la zona de ocio de la Alcoholera de Motril, que es absolutamente necesaria para dar servicio a nuestros jóvenes, algo que hay que impulsar entre todos y no se puede consentir que se pongan trabas a un desarrollo de este tipo en la ciudad: “ A los jóvenes hay que cubrirles sus necesidades, como con el centro de ocio planificado en la Alcoholera y no se puede perder ni un segundo más, porque está el inversor y está el sitio y nuestros jóvenes no tienen porque coger una moto o un coche y lanzarse a una carretera o estar haciendo botellón teniendo ese gran espacio en el centro de la ciudad “, afirma.