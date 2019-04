El Ayuntamiento instala cámaras de vigilancia de tráfico en las calles Canalejas y Príncipe de La Herradura

El Área de Seguridad y Tráfico del Ayuntamientos sexitano ha procedido esta semana a la instalación de cámaras de control del tráfico en las calles Príncipe y Canalejas del casco antiguo de La Herradura “para evitar el tráfico de ciclomotores que, a pesar de ser calles peatonales y señalizada su prohibición, siguen siendo utilizadas por moteros”, según informó el teniente de alcaldey responsable del Área, Juan José Ruiz Joya

“Nos hemos visto en la obligación de instalar cámaras de vigilancia en las citadas calles de nuestro casco antiguo herradureño, porque no respetan las señales de prohibición. Las cámaras serán controladas por la Policía Local las 24 horas del día y con ello evitaremos, no solamente que se cumpla la prohibición de circular, sino , incluso, algún accidente como has llegado a ocurrir”, dijo Ruiz Joya.

Por otro lado, a falta de respeto a la señalización de prohibición de paso con ciclomotores y motocicletas, no solamente provoca la falta de seguridad, sino el deterioro el empedrado. Todo ello ha hecho la puesta en servicio de este control que está señalizado y por tanto el que incumpla la medida puede será sancionado por la Policía Local.