El Ayuntamiento de Almuñécar oferta 4 plazas de Policía Local por oposición libre

Comunica el Ayuntamiento de Almuñécar, que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el martes 1 de febrero la convocatoria de cuatro plazas para la plantilla de la Policía Local de Almuñécar por oposición libre, acordada por el Consistorio Sexitano. Los interesados en participar en el proceso selectivo tienen el plazo de 20 días para optar a ello, tal y como recogen las bases, según ha informado el Concejal de Recursos Humanos y Hacienda, Rafael Caballero.

Según las citadas bases, las personas interesadas en participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, los/as aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: Nacionalidad española, tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa, asi como tener una estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios/as de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía. Además el compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo. Otros requisitos son: estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente. No haber sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a del servicio de la Administración del Estado, Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el/la interesado/a lo justifica. Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B y el compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.

“Todos los requisitos deberán cumplirse por los/as aspirantes antes de que finalice el último día de plazo de presentación de instancias y acreditarse documentalmente por estos/as antes de realizar el curso selectivo de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo el de la estatura que lo será en la prueba de examen médico y el de los permisos de conducción que serán acreditados con la presentación de solicitudes”, señaló el edil de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Almuñécar.

Estas cuatro plazas cubrirán las vacantes en la Policía Local y se suman a otras cinco convocadas hace un año en la oferta de empleo público, cuatro de ellas también por medio de oposición y que en estos momentos, una vez concluido el proceso de selección se encuentran completando su formación en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), centro dependiente de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.