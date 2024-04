Ante la pasividad de Costas el Ayuntamiento de Almuñécar arregla la escollera de Aqua Trópic

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, acompañado por el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero, y la concejala sexitana de Playas, Lucía González, ha visitado, esta mañana, el inicio de las obras de reparación de la escollera de AquaTropic, en playa Velilla, que “está realizando el Ayuntamiento de Almuñécar con fondos propios, ante la dejadez del ministerio de Transición Ecológica y la Dirección General de Costas del Gobierno de España, tras más de 10 años reivindicando que asumieran sus responsabilidades”, ha lamentado el alcalde sexitano.

Juanjo Ruiz Joya, ha destacado que “hoy es un día en el que el Ayuntamiento está al lado de las personas, porque 5 familias y un empresario y tuvieron que cerrar su negocio e irse al paro, por la dejadez de funciones del Gobierno de España y, yo como alcalde, no podía mirar hacia otro lado, de manera que asumiendo una competencia impropia, hoy les damos una solución definitiva a estas familias y una seguridad al resto de vecinos que podrán volver a pasear por la primera línea de playa, por el camino que bordea Aquatropic por el mar”.









Ruiz Joya ha manifestado que el mantenimiento del camino sí es una competencia municipal, pero la escollera es una responsabilidad de Costas y del Gobierno de España, y “sin escollera, no puede haber camino”. “Además -ha aclarado el alcalde sexitano- desde el servicio provincial de Costas de Granada se había enviado documentación al misterio de Transición Ecológica dándonos la razón, pero se ve que entre las prioridades del Gobierno de España no está Almuñécar y no estaba solucionar este problema histórico”.

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero, que también es teniente alcalde de Almuñécar, ha enfatizado en la necesidad de reforzar las defensas de nuestro litoral, “porque las playas son nuestra imagen turística y tienen que estar en perfecto estado. Desde La Herradura hasta la Rábita tenemos diferentes problemas, que pusimos en conocimiento de la subdelegación del Gobierno, por lo que esperamos que, en lo sucesivo, ningún otro ayuntamiento tenga que asumir los arreglos y refuerzos de las defensas de las playas, cuando son competencia del Gobierno Central”.









La obra tiene una inversión de 47.000 euros y un plazo de ejecución de un mes, que se puede acortar, ya que, se están rescatando del mar, muchas de las piedras que se habían desprendido de la escollera con los temporales que la habían destrozado.

