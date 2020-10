Almuñécar suspende el mercadillo de los viernes y el rastrillo de los domingos

El Ayuntamiento de Almuñécar informa que suspende la celebración del mercadillo tradicional y semanal del viernes y el rastrillo de los domingos que acoge el parque “Blas Infante”, junto a La Paloma, desde este viernes y hasta nuevo aviso.

Este es uno de los acuerdos alcanzados en la reunión que ha celebrado la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, con la nueva jefa del Cuartel del Guardia Civil de Almuñécar, la teniente, Maria Leonor Sánchez, y el jefe de la Policía Local, Manuel Ledesma, “para analizar la situación ante las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, sobre las restricciones de movilidad y el estado de alerta marcado por el Gobierno Central”, según ha informado el jefe de la Policía Local, Manuel Ledesma.

Por otro lado, en la reunión se ha consensuado por Guardia Civil y Policía Local, “las medidas de control en los accesos a los cementerios con motivo del puente de Todos los Santos, así como el operativo de control en los accesos al municipio sexitano y establecimientos públicos, con el fin de que se cumpla lo marcado por las restricciones de de movilidad”, dijo Ledesma.

Cementerios

Los cementerios de Almuñécar y La Herradura adaptan el horario de cierre con motivo del Día de los Santos debido a las restricciones de movilidad, fijándose de 8 a 22 horas durante este puente festivo, si bien se pide a los vecinos que eviten las horas centrales o de mayor afluencia para evitar aglomeraciones, según ha informado la edil delegada del Servicio de Cementerio, María del Carmen Reinoso.

“Ante las nuevas restricciones impuestas debido a la pandemia del coronavirus nos vemos en la necesidad de adelantar el horario de cierre de los cementerios para adaptarlos a la situación actual. No obstante, y aunque los cementerios tienen implantados ampliación de horarios desde el pasado viernes, rogamos a los vecinos eviten las horas centrales de estos días, con el fin de cumplir con las medidas de seguridad que nos marcan desde los responsables sanitarios”, dijo Reinoso.

Por otro lado, la responsable municipal de Cementerio manifestó que, dentro de las medidas de mejoras que ha puesto en marcha el Ayuntamiento en materia de prevención anti Covid-19 en los cementerios sexitanos y accesos, está previsto que desde este viernes, día 30; el sábado, día 31 de octubre, y, el domingo día 1 de noviembre se proceda a realizar tareas de desinfección a partir de las 8 de la mañana. Tareas que estarán a cargo de la empresa Sanisur. A ello se sumará la empresa de limpieza municipal, FCC, con medidas similares en los accesos.

Servicio transporte

En cuanto al servicio de autobuses para el Cementerio de Almuñécar, este entrará en vigor este sábado, día 31 de octubre, y se mantendrá hasta el día 2 noviembre, con rotación de cada hora, realizándose el mismo de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas. “Esta previsto que el día 1 de noviembre el servicio se intensifique ampliando la rotación cada 15 minutos”, indicó Reinoso.

La edil del Servicios de Cementerio, María del Carmen Reinoso, hace una llamada a la responsabilidad de cada uno de los visitantes, al tiempo que recuerda que se pusieron en marcha las medidas anti covid-19 como los dispensadores de hidrogel que se han instalado, no solamente a la entrada del cementerio, sino en distintos puntos del interior del mismo, la señalización de entrada y salidas; “no obstante, no sirve de nada si no se aplican por las personas que asistan al campo santo sexitano”, dijo.

Recordar que desde el pasado viernes los cementerios de Almuñécar y La Herradura permanecen abiertos en horario de 8 a 20 horas, con objeto de facilitar un horario más amplio.

Desde la Junta se recomendaba que los cementerios andaluces, con motivo de las festividades de Todos los Santos y los Difuntos, se aconseja que los grupos de visitantes, no deban superar las cuatro personas, que preferiblemente, formen parte del mismo grupo familiar o de convivencia. El uso de mascarilla es obligatorio y respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros. Asimismo, que los visitantes lleven sus propias botellas de agua para rellenar los jarrones de las flores y evitar, en la medida de lo posible, el uso de las fuentes, de los puntos de agua y aseos.

Por otra parte, con objeto de poder controlar el aforo y evitar las aglomeraciones, garantizando la seguridad y vigilancia, así como el cumplimiento de las medidas preventivas, durante estos días, se cuenta con la presencia de la Policía Local, Protección Civil, personal del Servicio del Cementerio y un grupo de Voluntariado. “Pedimos encarecidamente que por el bien común, respetemos sus indicaciones y pedimos comprensión y colaboración ciudadana, si en algún momento, deben esperar para entrar”, subrayó Reinoso.

María del Carmen Reinoso indicó que los vecinos de Almuñécar y La Herradura, “siempre han dado ejemplo de respeto y han mostrado gran cooperación para prevenir, en las situaciones más difíciles, la propagación de Covid-19, por lo estamos convencidos que, una vez más, todos van a actuar con corresponsabilidad y con sensatez, para prevenir situaciones de riesgo innecesario”, dijo.

Por último, desde la Parroquia de Almuñécar se recuerda que la Misa de Difuntos, prevista para el día 2 de noviembre, se celebrará en la Iglesia Parroquial de la Encarnación de Almuñécar, a partir de las 12 horas.