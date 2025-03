El partido CF Motril ante Mancha Real se suspendió a la media hora por la lluvia

En la vigésimo quinta jornada de liga del grupo IX de la Tercera Federación el balance fue de dos victorias, una derrota y un partido suspendido. Los triunfos los consiguieron Huétor Tájar, que ganó 1-0 al Torreperogil; y el Huétor Vega, que se impuso 2-1 en el derbi provincial ante el Arenas de Armilla. El CF Motril ante el Atlético Mancha Real, por las malas condiciones climatológicas, fue suspendido.

El encuentro entre Motril y Mancha Real comenzó diez minutos tarde ante las dudas del colegiado de suspender o no el partido. El árbitro llamó a los capitanes, con quienes realizó una inspección al terreno de juego, y se decidió jugar. Con un terreno de juego en el que el balón no circulaba bien, los dos conjuntos no se complicaron en la retaguardia, aunque siempre fue el Motril el que llevó la iniciativa.

Los locales llegaron al área rival en varias ocasiones, con buenos centros laterales que nunca encontraron rematador. Avanzan los minutos y la lluvia hizo acto de presencia. En el minuto 29:48 el colegiado dijo que todos la vestuarios. Tras unos instantes de desconcierto se decide que el balón no rodaba lo suficiente y “por las malas condiciones climatológicas” se decretó la suspensión del partido.

El tercer clasificado Huétor Tájar, en su fortín del municipal Miguel Moranto, se impuso en un duelo directo por la lucha en el ‘play off’ de ascenso al quinto Torreperogil. Un golazo del hueteño Esteban Ruiz, en el minuto 44, hizo justicia a lo visto sobre el verde. Los dirigidos por Julio Catalá pudieron ampliar el marcador si bien malograron multitud de ocasiones.

En el polideportivo Las Viñas se disputó el interesante derbi provincial en el que el Huétor Vega se impuso por la mínima al Arenas de Armilla Cultura y Deporte (2-1). En la primera parte alternativas y ocasiones claras de gol para ambos equipos, pero sin acertar de cara a puerta. En la segunda el visitante Ayoub adelantó a los armilleros; si bien los locales Mario Torres y Robert Prieto le dieron la vuelta al electrónico.