El Motril despeja las dudas ganando al competitivo Arenas de Armilla

Partido de la décimo octava jornada en el grupo IX de la Tercera Federación. El encuentro se disputó en el estadio municipal Escribano Castilla ante un millar aproximado de aficionados. Al Motril que entrena Edu Oriol le valió un gol de estrategia en un encuentro de pocas ocasiones, con los dos equipos ejerciendo presión alta y dificultando mucho el juego combinativo en la medular.





El único tanto del encuentro llegó a los once minutos. Un corner por la derecha del ataque motrileño, lanzado raso por Alberto López al borde del área, fue culminado por Pablo Muñoz que enganchó un disparo que se coló junto a la cepa del poste izquierdo del portero armillero. El gol no varió demasiado los planteamientos de uno y otro equipo, que no terminaron de encontrar huecos para llegar con peligro a las porterías.





Hasta el descanso una incursión del debutante Issa por la izquierda, y un disparo de Ayoub tras buena jugada colectiva, rondaron el gol por parte motrileña. En el Arenas lo intentó el ex blanquiazul Álex Cabello, con una buena parada del cancerbero local Migue Prieto; a lo que se unió Dani Benítez con un centro que acabó en el larguero.





Poco cambió el panorama en la segunda mitad. A los locales les costaba sacar el balón desde atrás y terminó por buscar en largo a Issa. En la reanudación lo mejor en ataque del Motril llegó en los pies del guineano, él solo se fabricó situaciones que levantaron al público. Por los armilleros destacar las acciones protagonizadas por el ex Primera Dani Benítez. Triunfo local, a los puntos fue merecido.





Diputadas 18 jornadas, de las 34 previstas en el calendario del grupo IX de la Tercera Federación, la clasificación la lidera el Torremolinos, suma 45 puntos; seguido del Torre del Mar, con 37; tercero y cuarto, empatados a 34, figuran Real Jaén y Atlético Malagueño; quinto en el Almería B con 32. Hay que recordar que al término de la liga regular el campeón de grupo ascenderá de forma directa a la Segunda Federación; y que los clasificados del segundo al quinto puesto jugarán los play off de ascenso. En la actualidad acarician dicha posibilidad el sexto Huétor Vega, con 29; y el séptimo CF Motril, con 28 puntos.