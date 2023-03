Los Delsur Daniel Álvarez, María Coín, Andrea Vázquez y Álex González, campeones de Andalucía de lanzamientos

El polideportivo municipal Emilio Hidalgo Pérez de Motril acogió el VIII Campeonato de Andalucía de lanzamientos largos de invierno sub 16, sub 18 y sub 20. En dicho evento el Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma logró doce medallas (cuatro de oro, una de plata y siete de bronce); a lo que hay que unir nueve puestos de finalistas.





Cuatro fueron los campeones de Andalucía, María Coín López, en jabalina sub 20; Daniel Álvarez Días, en martillo sub 16; Andrea Vázquez Nevado, en disco sub 18; y Alejandro González Arquellada, en disco sub 20. Alejandra Arroyo Arrebola fue subcampeona en disco sub 18. La lista de bronces la completaron Yolanda Llanes Escámez, en martillo sub 16; Pablo Molina López, en jabalina sub 18; María Rodríguez García, en martillo sub 18; Aarón Gallardo García, en martillo sub 18; Paula Roa Alcántara, en jabalina sub 18; Jorge Ramírez Martínez de Estarrona, en disco sub 18; y Lucía Sáez Jiménez, en jabalina sub 20.





Los nueve puestos de finalistas fueron conseguidos por Hugo Domínguez Tarifa, cuarto en jabalina sub 16 y cuarto en disco sub 16; Ana María Budescu, cuarta en disco sub 16; Mohamed Amin El Achir Tata, quinto en jabalina sub 18; Ana González Molina, quinta en martillo sub 20; Macarena García Cervilla, quinta en martillo sub 16; Manuel González Valverde, sexto en disco sub 18; María Begoña Ruiz Callejón, sexta en jabalina sub 16; y Yolanda Llanes Escámez, octava en disco sub 16.