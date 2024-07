José Javier González se proclamó campeón del XXVI Abierto de Ajedrez ‘Camping Don Cactus’

Carchuna, en horario matinal y dentro de las Fiestas Patronales de Carchuna 2024, acogió el XXVI Abierto de Ajedrez ‘Camping Don Cactus’. Fueron siete rondas, con un tiempo de juego de ocho minutos más tres segundos de incremento por jugada, para un total de 77 inscritos que buscaron una plaza para disputar el Campeonato de Europa de Ajedrez Submarino, previo play off con los cuatro primeros clasificados del torneo.





Excelente organización y gran nivel ajedrecístico entre los participantes. El ajedrecista granadino José Javier González Castillo, que partía como número uno del ranking inicial, impuso desde la primera ronda su condición de favorito sumando 6,5 puntos de siete posibles. En el play off valedero para la clasificación para el Europeo también se impuso en la semifinal a cuatro al motrileño Andrés Sánchez Martínez y en la final al malagueño Germán Maldonado Mena. José Javier jugará ante el almeriense Savins Puertas Martín el Campeonato de Europa de Ajedrez Submarino 2024.





Tras los pasos del ganador segundo fue el almeriense Savins Puertas Martín, con seis puntos, completando el podio el caleño Borja Cañadas Martín, con 5,5. En el tramo de Elo Sub 1950 el ganador fue el ejidense Álvaro García Bellido; en el 1800 se impuso el motrileño Manuel Martín Gálvez; en el 1650 ganó Alejandro Jesús Padilla Cherrez; en el 1500 dominio para el almeriense Juan Ruano Martínez; y en veteranos victoria del malagueño Miguel San Juan García. En las categorías sub 8 y sub 10 destacar al malagueño Martín Otero Ramírez, la gran revelación del torneo.





En la protocolaria entrega de premios se repartieron numerosas medallas, camisetas, trofeos y pulseras conmemorativas para las distintas categorías. El acto de clausura estuvo presidido por Álvaro García Cernuda, gerente del ‘Camping Don Cactus’ de Carchuna, y Juan Alberto Ferrer Correa, presidente de la ELA Carchuna-Calahonda.