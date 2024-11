Inma: “En Vitalys Center la tecnología y el trato son inmejorables”

El testimonio de Inma habla por si solo. Tiene 50 años y su problema de artrosis en la rodilla se le pasó de una pierna a otra. Cada vez tenía más dolor y cuando le hablaron de Vitalys Center no lo dudo.

“No podía más. Cada vez tenía más dolor, me hablaron de Vitalys y desde la primera sesión que me dieron ya me empecé a sentir mejor. La tecnología de Vitalys Center es muy avanzada y el trato de todos los trabajadores es inmejorable”, son algunas de sus declaraciones.