El Hotel Salobreña Suites acogerá el Campeonato de España por edades de ajedrez

La Federación Española de Ajedrez confirmó, un año más y ya son once ediciones de forma consecutiva, la celebración en el Hotel Salobreña Suites de los Campeonatos de España entre las categorías sub 8 y sub 18. Se jugarán las dos modalidades de tiempo de juego oficial, dígase la de las partidas lentas y la de ajedrez rápido. La fecha de comienzo será el 28 de junio, ese día comenzará el nacional sub 8.





Un total de once eventos distintos, entre los meses de junio, julio y agosto, lo que de nuevo certifica el buen hacer de los organizadores con Manuel Martín Montero y Guillermo Barranco Serrano a la cabeza. Por este evento deportivo han pasado muchos de los mejores ajedrecistas nacionales de la actualidad, son los casos de Grandes Maestros de la talla del madrileño David Antón Guijarro, el sevillano Miguel Santos Ruiz o el malagueño Lance Henderson de la Fuente.