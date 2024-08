El grupo IX de la Tercera RFEF dará comienzo el 8 de septiembre

La Tercera RFEF ya tiene fecha de inicio para la temporada 2024/25. La nueva campaña comenzará el 8 de septiembre, finalizará el 11 de mayo, para después dar paso a los play off de ascenso. El formato se mantiene y el campeón asciende directo a Segunda RFEF, del segundo al quinto clasificado disputarán las eliminatorias por el ascenso. La primera ronda de play off se disputarán los días 18 y 25 de mayo, la segunda quedó fijada para el 1 y 8 de junio. La final nacional por el ascenso se celebrará los días 15 y 22 de junio.





El grupo IX de la Tercera RFEF ya conoce a sus 18 equipos participantes y entre ellos cuatro serán de la provincia de Granada. La lista de conjuntos granadinos la completan CF Motril, Arenas de Armilla, Huétor Vega y Huétor Tájar. Completarán el menú seis equipos de Jaén (Torredonjimeno, Torreperogil, Real Jaén, Martos, Mancha Real y Porcuna); cinco de Málaga (Atlético Malagueño, El Palo, Torre del Mar, Mijas Las Lagunas y CF Marbellí); dos de Almería (Polideportivo El Ejido 1969 y Poli Almería); y el River Melilla.





En relación a los banquillos de los conjuntos granadinos Pablo Hernández, ex del Poli El Ejido, será el entrenador del Motril; Manuel Moreno ‘Rizos’, ex del Arenas, dirigirá al Huétor Vega; el motrileño Fran Maldonado, ex del Motril, será el director de orquesta del Arenas de Armilla; y Julio Catalá entrenará al Huétor Tájar. De otro lado, ya se conoce el calendario de la Copa RFAF del grupo IX de la Tercera Federación, a su vez previa a la Copa del Rey de la próxima temporada. En la ronda de semifinales, la ida será el 18 y la vuelta el 21 de agosto, el Poli Almería se medirá al Arenas y el Mancha Real al Motril.





Y precisamente durante la actual semana el CF Motril comenzó con los entrenamientos. El conjunto motrileño ha sido uno de los animadores del mercado veraniego con quince fichajes. Del Huétor Vega llegaron los hermanos Antonio y Dani Salvatierra, Arturo (Racing Villabés), Raúl García (Mancha Real), Gato Romero (San Roque de Lepe), Mario Román (Utrera), Iker Fernández (Calahorra B), Antonio López (Torre del Mar), Andy Maldonado (La Cruz Villanovense), Baka (El Palo), Andi Bogdan (Atlético El Paso), Barba (Ciudad de Lucena), Cameron (FC Málaga City), Lesoma (Almuñécar City) e Iván Hujo (Socuéllamos), fueron las incorporaciones. Del pasado curso solo renovaron seis jugadores: Pablo Muñoz, Raúl Aguirre, Darío de la Hoz, Mario Alonso, Migue Cobo e Illescas.





En relación a los partidos de pretemporada el CF Motril se estrenará, en casa, el miércoles 7 de agosto ante el Almería B. El 10 de agosto, también como local, jugará contra el Recreativo Granada. El 14 de agosto su rival será el juvenil del Granada CF. Los días 18 y 21 de agosto, en partidos a ida y vuelta, se medirá al Mancha Real en los cuartos de final de la Copa RFAF.