Las féminas del CF Motril remontan en Jaén y se colocan líderes

El CF Motril Femenino sigue pisando fuerte en el arranque de la temporada. Las dirigidas por Brian Grynblat sumaron su tercera victoria consecutiva, en esta ocasión a domicilio ante el Atlético Jiennense (1-2). Con la victoria las motrileñas se han colocado líderes, suman nueve puntos de nueve posibles tras ganar al Pavía (0-1), Úbeda (5-1) y el último ante el Jiennense.

El encuentro exigió carácter, paciencia y talento para remontar un marcador adverso. Rosana Contreras, en el minuto 27, y Eve Corujo, en el 82 de juego, voltearon con sus goles el 1-0 logrado por un conjunto local que, desde el minuto 30, jugó con diez tras la expulsión de su futbolista Guti.

A la finalización del encuentro el entrenador motrileño celebró la victoria, pero siempre manteniéndose cauto señalando que “la temporada solo acaba de empezar, estamos en buena línea, pero el camino para lograr el objetivo es muy largo”.

El próximo reto será de altura, el CF Motril recibirá PFC Málaga, en un duelo que promete emociones fuertes y que podría consolidar el gran momento de forma del conjunto motrileño. El partido se jugará el domingo 12 de octubre, a partir de las 16:15 horas en el estadio municipal del Cerrillo ‘Hermanos Callejón’.