El equipo ‘Los Carmelitos Descalzos’, campeón de la Liga de Verano ‘Pérez Lázaro’ de baloncesto

Nueva cita con la fiesta del baloncesto veraniego. Con el patrocinio principal de la empresa Pérez Lázaro, y organizado por el Club Baloncesto Costa Motril (CBCM), se celebró una nueva edición de la Liga de Verano. En esta ocasión, en un evento en el que se contó con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, se dieron cita equipos llegados desde Granada, Almería y Motril.

Tras un mes apasionante de partidos en la gran final el equipo ‘Los Carmelitos Descalzos’, jugadores granadinos que en su gran mayoría militan en el Alhotur federado, se impuso al ‘12+1’ por el contundente marcador de 75-48. En la lucha por el tercer y cuarto puesto ‘Los Viejos y sus Lacayos’ se colgaron el bronce tras vencer al CAB Los Gordis (81-70). Quintos fueron los componentes del ‘Almoraima Chunguitos’, que en la última jornada jugaron un partido de exhibición el que vencieron 126-74 a una selección de la cantera y Bball Skills.

De manera paralela se disputó la tradicional liga de cantera en la que se dieron cita alrededor de 70 niños y niñas repartidos entre las categorías premini a júnior femenino. Para la ocasión se establecieron diferentes grupos de competición por edades que cada martes y jueves jugaron en la atractiva e intensa modalidad de 3x3.

En relación a los premios complementarios Pedro Llera se proclamó campeón del tradicional torneo de triples, en una intensa final ganó inextremis a Curro Seguro por el ajustado electrónico de 17-15. En un sencillo acto de clausura los ganadores, acompañados de organizadores y patrocinadores, recogieron su merecido premio en las instalaciones de D’Padelin Motril.