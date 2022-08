Daniel Ortega: “La temporada pasada alcanzamos el 80 o 90 por ciento de lo considerado normalidad”

Daniel Ortega Moreno, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Motril, realiza balance de lo que ha sido la primera temporada post pandemia. La primera cuestión es casi obligada, preguntado por hasta qué punto se ha alcanzado la normalidad el máximo edil del deporte motrileño fue claro: “Ha habido deportes en los que ha sido más fácil, también porque hubo federaciones que lo hicieron mejor que otras. En el Área hubimos de derivar recursos y personal para otras áreas, lo que impidió que llegásemos al pleno rendimiento. Aun así, estimo que habremos alcanzado el 80 o 90 por ciento de lo considerado normalidad”.





Hablar de deporte es también referirse a las infraestructuras, en este sentido Daniel Ortega comentó que “a finales de año estará listo el cambio de césped de los campos de Puntalón y del Cerrillo, aparte de que este último contará también con riego; a lo que hay que unir que en septiembre se licitará la obra de la caldera de la piscina cubierta”.





“En materia de instalaciones de nueva construcción hay la intención de un grupo inversor, en el que se integran jugadores y ex jugadores de Primera División, de crear una ciudad deportiva, con tres campos de fútbol, gimnasio y residencia. La misma estaría en un terreno que no es sólo de titularidad municipal, sino también privada, por lo cual el grupo está en tratos con los propietarios de las tierras”, sentenció el edil.





El ayuntamiento motrileño llevaba dos años sin sacar una orden de subvenciones para el deporte, algo que se ha solucionado para éste. “El dinero, con la pandemia, hubo de emplearlo en otros temas más urgentes, aunque ahora ya hemos conseguido sacar las subvenciones para este ejercicio, algo de lo que me siento muy orgulloso por el trabajo realizado desde el Área que dirijo”, sentenció.





Para finalizar, y preguntado de qué logro se siente más satisfecho al frente de la concejalía, no sembró la duda. “En atletismo, sobre todo, se han organizado muchas competiciones, varias de ellas con mucha repercusión nacional. Creo que nuestro estadio de atletismo es reconocido como uno de los mejores y me llena de orgullo que tanto el equipo nacional, como muchos atletas de fuera, quieran utilizar esta instalación. También el cambio de césped de los campos era importante. La edad media de utilización de este tipo de superficie sintética es de 10-12 años, y el del Cerrillo ya supera los 16. Por otro lado, hay pequeñas cosas que me alegran, como la aprobación general que tuvo la Media Maratón”, fueron sus matizaciones.