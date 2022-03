Cuatro atletas Delsur se proclaman campeones de Andalucía en lanzamientos largos

El polideportivo municipal Emilio Hidalgo Pérez de Motril acogió el VII Campeonato de Andalucía de lanzamientos largos para las categorías sub 16, sub 18 y sub 20. Los 14 atletas clasificados del Club Atletismo Delsur consiguieron un espectacular balance de ocho medallas (cuatro oros, dos platas y dos bronces), a lo que hay que añadir seis puestos de finalistas y siete deportistas que lograron su mejor marca personal.





A lo más alto del podio, y por lo tanto se proclamaron campeones de Andalucía, se subieron Javi Guerra en martillo sub 18, con una mejor marca personal de 61.57 metros; Alejandro ‘Alex’ González, en disco sub 20 con 40.70 m., también mejor registro personal; Carlos García, en jabalina sub 20 con 52.53 m.; y Pablo Molina, en jabalina sub 16 con 42.43 metros.





Dos fueron las platas, logradas por Andrés Pérez en lanzamiento de jabalina sub 18; y para Andrea Vázquez, en disco sub 20. Los dos bronces los consiguieron Rafael García, en jabalina sub 18; y Hugo Domínguez, en jabalina sub 16. En cuanto a los finalistas, clasificados entre los ocho primeros de sus respectivas pruebas, hay que enumerar a Jorge Ramírez, cuarto en disco; María Coín, cuarta en jabalina; Marta Marina Portillo, cuarta en jabalina; Macarena García, quinta en martillo; Elena Coín, sexta en martillo; y Ana María Budescu octava en disco.