Los compañeros de Nico Hidalgo lo homenajean en su Motril

En los primeros días del mes de marzo, tras cuatro luchando contra el cáncer de pulmón con metástasis en los huesos que se le había diagnosticado, falleció el motrileño Nico Hidalgo García, ex jugador del Motril CF (en los años 2010-2012), y que también llegó a pertenecer a la disciplina del Granada (2012-2016), Cádiz (2016-2018), Racing de Santander (2018-2020) y Extremadura (2020-2022).

Muchos de los que fueran sus amigos futbolistas no han querido dejar pasar el tiempo y apenas cinco meses después se le quiere recordar mediante un homenaje en el que se enfrentará el CF Motril contra compañeros que llegaron a jugar en alguna de sus etapas con Nico. El partido tendrá lugar el próximo martes 12 de agosto, será con entrada totalmente gratuita a las 20:30 horas en el estadio municipal Escribano Castilla.

La lista de jugadores confirmados que no quieren perderse el emotivo encuentro es amplia. En ella, entre otros, estarán sobre todo amigos del fallecido entre los que destacan los nombres de Goku, Iván Nofuentes, Alexis, Juan Carlos, Fran Hernández, Jorge Manrique, Javi Gadea, Ramiro, Alfonso y los ex del Granada Adolfo, Sergio Martín o Pedro Conde.

Persona sencilla y de bien

Nacido en el motrileño barrio Los Álamos, Nico Hidalgo fue canterano del equipo blanquiazul, debutando con el primer equipo el 14 de noviembre de 2010 en un partido de liga contra el Ciudad de Vícar (1-1, en terreno almeriense). Entró al campo en el minuto 73 sustituyendo a Iván Nofuentes. Nico jugaría un total de 40 partidos (13 goles) en las dos temporadas que militó en Tercera con el Motril CF. Al término de la campaña 2011/12 se incorporó al Granada CF para jugar en el equipo B. En su primera campaña un gol suyo en el ‘play off’ valió el ascenso a la Segunda División B al filial rojiblanco.

En el ejercicio 2014/15, Joaquín Caparrós lo hizo debutar en el Granada, entonces en Primera División, en un partido de Copa del Rey contra el Córdoba disputado en Los Cármenes. Iba a ser su único partido con el primer equipo granadinista. Después de tres temporadas en 2ª B con el filial, en 2016 ficha por el Cádiz donde juga dos años en 2ª División (35 partidos y un gol), fichando posteriormente por el Racing de Santander, consiguiendo el ascenso a 2ª A en su primera campaña y disputando 22 partidos en la categoría de plata. En la temporada 2020/21 fichó por el Extremadura, en 2ª B. Su último partido fue el 9 de mayo de 2021, jugando 80 minutos en el triunfo del conjunto extremeño ante el Internacional de Madrid (1-0).