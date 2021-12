Club Deportivo Motril, temporada 1983/84

Sería la última temporada de vida de un Club Deportivo Motril que ahogado por las deudas acabaría descendiendo primero y desapareciendo después. Y eso que se había configurado una plantilla para manejarse con cierta solvencia en la Tercera División, pero el aumento de penurias económicas terminó por desmantelarla. En la instantánea, de pie de izquierda a derecha, se pueden ver a Edu, Novo, Huertas, Jódar, Alcalde y Núñez; agachados se encuentran Fornos, Chando, Patric, Pablo y Nofuentes.





El equipo de la foto pertenece a la primera fase de la temporada, en la que los blanquiazules aún mantenían el tipo. En el mes de diciembre el presidente Antonio Lupión dio la baja al entrenador Calvo Marini, así como a diez jugadores, entre los que se encontraban Novo, Juan Alcalde, Núñez, Fornos y Nofuentes. Al mismo tiempo se fichó al conflictivo jugador del Zaidín, el portero Jaime Sánchez, que hizo las veces de técnico y mecenas.





Pero Jaime sólo tenía una extraña licencia de entrenador expedida en Argentina que no fue homologada, por lo que se optó por repescar a Calvo Marini y que Jaime jugara de cancerbero. No obstante, el reintegrado técnico se va pues no aguanta al portero-mecenas-entrenador, dueño y señor del club una vez que había avalado una letra de un millón de pesetas a favor del presidente para pagar una nómina a los jugadores. Tres meses duró el ‘mandato’ de Jaime Sánchez. En marzo se vuelve a Granada y un par de meses después, con el equipo descendido tras ser farolillo rojo, la ruina termina de llevarse por delante quince años de historia.