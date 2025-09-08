Benamar Djellal y Noelia Valenzuela imponen su ley en la I Carrera Solidaria ‘Ruta 091’

Motril, con alrededor de 900 participantes entre adultos e infantiles, acogió la I Carrera Solidaria ‘Ruta 091’ que contó con la organización de la Policía Nacional de Motril y el ayuntamiento motrileño. El recorrido, de 5.091 metros para la categoría absoluta y 1.600 metros para la infantil, comenzó en la Rambla de las Brujas y recorrió la periferia de la localidad motrileña.

En lo deportivo, en la competición masculina se impuso el veleño Benamar Djellal Hammadi, del Club Trops Cueva de Nerja con un tiempo de 15:44; mientras que en féminas el dominio fue de la motrileña Noelia Valenzuela Rodríguez, del Club Atletismo Unicaja Jaén que con una marca de 17:21 fue además octava en la categoría absoluta. A lo largo de la mañana los asistentes a la carrera y el público en general pudieron disfrutar de la exhibición de medios policiales. Estas fueron llevadas a cabo por los Guías Caninos desplazados desde Málaga junto con sus canes y los G.O.E.S (Grupos Operativos Especiales de Seguridad).

En esta primera edición los fondos recaudados serán destinados a la Asociación Síndrome de Down de Granada, que ha sido seleccionada a través del Club SUMA+, entidad colaboradora encargada de elegir al beneficiario. El dinero recaudado se empleará en el proyecto ‘Promoviendo la actividad física para un envejecimiento saludable’, enfocado a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down a través del ejercicio y la vida activa.

En la protocolaria entrega de trofeos participó Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril; José Luis Delgado Ortega, comisario jefe de la Comisaría Local de Policía Nacional de Motril - Torrenueva Costa; Antonio Mancilla, Diputado de Medio Ambiente y Costas de la Diputación de Granada; junto con representantes de los patrocinadores, así como de la asociación donde se destinará la recaudación.