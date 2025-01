Benamar Djellal y Noelia Valenzuela, ganadores de la I Carrera ‘Puente Colgante’ de Torrenueva Costa

Las calles de Torrenueva Costa se vistieron de gala para celebrar su particular despedida del año haciendo deporte con la organización de un programa atlético tan variado como original que se adaptaba a todos los públicos y edades. El Ayuntamiento de Torrenueva Costa, en colaboración con el Club Atletismo ‘Ciudad de Motril’, organizó la VII Nocturna San Silvestre, con diferentes carreras adaptadas en sus distancias para que todas las categorías pudieran participar. Como gran novedad a la cita absoluta de competición se le denominó I Carrera ‘Puente Colgante’, con un recorrido urbano, y accediendo por el Peñón de Jolúcar, se debía pasar por la pasarela que transcurre por un paraje tan espectacular. 140 participantes finalizaron la prueba.

Benamar Djellal y Noelia Valenzuela, ganadores absolutos, fueron los atletas que tuvieron el privilegio de inscribir por primera vez su nombre como triunfadores de esta prueba. En el resto de categorías victorias de Luis Rodríguez y Lola Mar Olove, en sub 20; Elisa Conde y Daniel Villa, en sénior; Alejandro Garzón y María Mosquete, en veteranos A; Silvia Rodríguez y Francisco Sánchez, en veteranos B; y Serafín Ruiz y Claudia Martín, en súper veteranos.

El resto de las carreras, las correspondientes a la San Silvestre, se disputaron en su tradicional recorrido con salida y meta junto a la Plaza de la Iglesia, pasando por la Acera del Mar y la Calle Real hasta completar las distancias según la categoría de los participantes. Los vencedores fueron Pablo Cabello y Carlota Moreno (sub 8); Judith Rodríguez y Álvaro Garrido (sub 10); Alejandro Garzón e Inés García (sub 12); Marta Martín y Nil Cuenca (sub 14); y Alejandro Rodríguez y Manuela Bosch (sub 17).

Una vez que finalizaron las distintas carreras de competición se iniciaron las que tenían un carácter más participativo. Los pequeños que participaron en ‘Pitufos’ recibieron su correspondiente medalla; a lo que se unió la Carrera Popular donde tomaron parte los animados atletas que quisieron pasar un divertido momento con sus disfraces. Y como colofón la entrega de premios celebrada en la Carpa Municipal donde se pudo disfrutar del tradicional chocolate con churros con el que la organización despidió a los participantes.